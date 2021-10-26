Как из диснеевского мультика: судья шоу "Мастер Шеф" поделился рецептом французского рататуя

Эктор Хименес-Браво считает, что в таком виде даже те, кто не любит кабачки и баклажаны, начнут их есть.

Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил "пройтись" по различным популярным фильмам, сериалам и мультфильмам и "пособирать" оттуда всевозможные рецепты. И конечно же поделиться их способами приготовления со своими подписчиками.

После рецепта чизкейка из сериала "Друзья", кулинар решил приготовить овощное блюдо из мультфильма "Рататуй" — рататуй.

Рататуй: ингредиенты

Цуккини — 1 шт.

Кабачок — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Растительное масло.

Соль, перец, сахар.

Томаты пелати — 1 банка.

Чеснок — 2-3 зубчика.

Тимьян.

Способ приготовления

Цукини, кабачок, баклажан нарежьте на тонкие кольца, посолите, поперчите и полейте немного растительным маслом. В сотейнике на малом огне подрумяньте чеснок и тимьян, добавьте помидоры пелати, посолите, посахарите и поперчите. После перебейте все это в блендере. Соус вылейте на низ противня и, как на видео, разложите овощи. Накройте пергаментом и запекайте 30 минут при 160 градусах. Потом снимите пергамент и запекайте еще 10 минут при 180 градусах.

Подавайте, поливая соусом!

Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить печенье с шоколадной крошкой.