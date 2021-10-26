Как из диснеевского мультика: судья шоу "Мастер Шеф" поделился рецептом французского рататуя
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Эктор Хименес-Браво считает, что в таком виде даже те, кто не любит кабачки и баклажаны, начнут их есть.
Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил "пройтись" по различным популярным фильмам, сериалам и мультфильмам и "пособирать" оттуда всевозможные рецепты. И конечно же поделиться их способами приготовления со своими подписчиками.
После рецепта чизкейка из сериала "Друзья", кулинар решил приготовить овощное блюдо из мультфильма "Рататуй" — рататуй.
Рататуй: ингредиенты
- Цуккини — 1 шт.
- Кабачок — 1 шт.
- Баклажан — 1 шт.
- Растительное масло.
- Соль, перец, сахар.
- Томаты пелати — 1 банка.
- Чеснок — 2-3 зубчика.
- Тимьян.
Способ приготовления
- Цукини, кабачок, баклажан нарежьте на тонкие кольца, посолите, поперчите и полейте немного растительным маслом.
- В сотейнике на малом огне подрумяньте чеснок и тимьян, добавьте помидоры пелати, посолите, посахарите и поперчите. После перебейте все это в блендере.
- Соус вылейте на низ противня и, как на видео, разложите овощи.
- Накройте пергаментом и запекайте 30 минут при 160 градусах.
- Потом снимите пергамент и запекайте еще 10 минут при 180 градусах.
Подавайте, поливая соусом!
Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить печенье с шоколадной крошкой.
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