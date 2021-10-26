Укр

Как из диснеевского мультика: судья шоу "Мастер Шеф" поделился рецептом французского рататуя

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Тот самый рататуй из мультика Новость обновлена 26 октября 2021, 12:08
Тот самый рататуй из мультика

Эктор Хименес-Браво считает, что в таком виде даже те, кто не любит кабачки и баклажаны, начнут их есть.

Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво решил "пройтись" по различным популярным фильмам, сериалам и мультфильмам и "пособирать" оттуда всевозможные рецепты. И конечно же поделиться их способами приготовления со своими подписчиками. 

После рецепта чизкейка из сериала "Друзья", кулинар решил приготовить овощное блюдо из мультфильма "Рататуй" — рататуй.

Рататуй: ингредиенты

  • Цуккини — 1 шт.
  • Кабачок — 1 шт.
  • Баклажан — 1 шт.
  • Растительное масло.
  • Соль, перец, сахар.
  • Томаты пелати — 1 банка.
  • Чеснок — 2-3 зубчика.
  • Тимьян.

Способ приготовления

  1. Цукини, кабачок, баклажан нарежьте на тонкие кольца, посолите, поперчите и полейте немного растительным маслом.
  2. В сотейнике на малом огне подрумяньте чеснок и тимьян, добавьте помидоры пелати, посолите, посахарите и поперчите. После перебейте все это в блендере.
  3. Соус вылейте на низ противня и, как на видео, разложите овощи.
  4. Накройте пергаментом и запекайте 30 минут при 160 градусах.
  5. Потом снимите пергамент и запекайте еще 10 минут при 180 градусах.

Подавайте, поливая соусом!

Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить печенье с шоколадной крошкой.

Теги:
#Рецепт #Рататуй #Эктор Хименес Браво
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