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С хрустящей золотой корочкой: рецепт свиной вырезки в духовке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Свиная вырезка — прекрасное горячее блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин Новость обновлена 08 ноября 2021, 10:54
Свиная вырезка — прекрасное горячее блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин

Мясо получается очень ароматным, сочным, нежным

Свинина прекрасно подходит не только для шашлыков, но и для запекания большим куском, потому что это нежное и мягкое мясо, а достаточное количество жира гарантирует хрустящую и золотую корочку. Свинина легко сочетается с разными гарнирами и практически всеми овощами.

"Телеграф" делится рецептом аппетитной свиной вырезки, запеченной в духовке.

Свиная вырезка в духовке: рецепт

Ингредиенты:

  • свиная вырезка
  • жир, срезанный с вырезки или кусочек сала
  • сливочное масло
  • оливковое масло
  • чеснок
  • соль, перец

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 210 градусов.
  2. Нашпигуйте мясо кусочками жира вместе с разрезанным на 3-4 ломтика зубчиком чеснока.
  3. Положите мясо в форму для запекания, сверху положите масло и налейте в форму воду. Посолите и поперчите.
  4. Запекайте в нагретой духовке в течение 45 мин. После 25-30 мин достаньте форму из духовки и полейте мясо его соком. Если вся жидкость выкипела – добавьте немного воды. Вырезка готова, когда мясо сверху румяное и хрустящее, а внутри полностью пропеченное.

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Теги:
#Мясо #Свинина #Рецепты
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