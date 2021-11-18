Как измельчить чеснок, чтобы он придал невероятный аромат разным блюдам

Интенсивность аромата чеснока в блюде напрямую зависит от того, насколько мелко он нарезан

Чеснок — универсальный ингредиент, который может придать невероятный аромат любому блюду, не говоря о его бесчисленных полезных свойствах для здоровья. Но насколько будет насыщенным вкус и аромат от чеснока зависит от того, как вы его измельчаете.

Шеф-повар Алекс Смит в комментарии для Insider рассказал, что при нарезании чеснока выделяется фермент под названием аллиназ, который затем преобразует аминокислоты в аллицин, который и придает ему остроту и аромат.

Чем тоньше вы нарежете чеснок, тем больше образуется аллицина и тем сильнее будет чесночный аромат. Мелко измельченный чеснок придаст блюду богатый аромат.

Как измельчить свежий чеснок ножом

Освободите зубчик чеснока от головки руками. На луковице есть естественное раделение, которое указывает, где вы должны вытащить или отломить зубчик.

Раздавите и очистите зубчик чеснока. Слегка постучите по зубчику плоской стороной ножа, шелуха сразу ослабнет и ее можно будет легко снять.

Для начала грубо нарежьте каждый зубчик чеснока на несколько более мелких кусочков, чтобы разбить их и облегчить следующий шаг. Соберите кусочки в кучу.

Положите лезвие ножа на разделочную доску и положите свободную руку поверх лезвия. Вращайте лезвие ножа взад и вперед по кучке чеснока, чтобы еще больше измельчить зубчики. Сложите нарезанные зубчики и повторяйте процесс, пока чеснок не будет измельчен до нужного вам размера.

Помните: зубчики чеснока довольно маленькие, поэтому будьте внимательны при нарезке, чтобы не навредить себе. Будьте осторожны и держите пальцы подальше от ножа.

Альтернативные методы очистки и измельчения чеснока

Если вам нужно очистить много чеснока сразу, шеф-повар рекомендует поместить все зубчики в небольшую алюминиевую миску, после накрыть их другой алюминиевой миской и энергично встряхнуть. Встряхивание зубчиков между чашами приводит их в движение и ослабляет шелуху, тем самым позволит легко от нее избавиться.

Измельчить чеснок также можно с помощью специального пресса. При использовании этого кухонного гаджета образовывается чесночная паста. Измельченный чеснок и чесночная паста в общем взаимозаменяемы, но паста немного более гладкая и выделяет больше жидкости, что приводит к тому, что аромат чеснока проникает в блюдо еще больше.

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