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Главный судья "Мастер Шеф" поделился рецептом вкусных ребер BBQ (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Как приготовить ребра BBQ Новость обновлена 21 ноября 2021, 11:15
Как приготовить ребра BBQ

Кулинар поделился своим лайфхаком, который поможет сделать свиные ребра дымно-сладкими.

Бессменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее поделился рецептом куриных крылышек с хрустящей корочкой, рассказал, как приготовить вкусные свиные ребра BBQ.

"Если взять правильный соус, то они будут дымно-сладкие" — описывает рецепт кулинар. 

Ингредиенты:

  • Ребра свиные — 1 кг
  • Соус BBQ
  • Коричневый сахар 
  • Копченая паприка 
  • Чеснок гранулированный

Способ приготовления: 

  1. Ребра хорошо помойте, очистите от пленки на внутренней стороне.
  2. Сделайте маринад. Ингредиенты для него считаем столовыми ложками в соотношении: 3:2:1 — коричневый сахар / копченая паприка / чеснок.
  3. Смешайте в одной емкости маринад и обваляйте в нем подготовленные ребра. После отправьте их мариноваться на 12-24 часов в холодильник. Лайфхак: ребра удобно мариновать в пакетах-слайдерах. 
  4. Замотайте ребра в прочную фольгу так, чтобы жир не вытек и все соки остались внутри и отправьте их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1,5-2 часа.
  5. После достаньте ребра, смажьте хорошенько соусом BBQ и посыпьте зеленым луком.

Ранее, Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".

Теги:
#Рецепт #Эктор Хименес Браво
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