Главный судья "Мастер Шеф" поделился рецептом вкусных ребер BBQ (видео)

Кулинар поделился своим лайфхаком, который поможет сделать свиные ребра дымно-сладкими.

Бессменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее поделился рецептом куриных крылышек с хрустящей корочкой, рассказал, как приготовить вкусные свиные ребра BBQ.

"Если взять правильный соус, то они будут дымно-сладкие" — описывает рецепт кулинар.

Ингредиенты:

Ребра свиные — 1 кг

Соус BBQ

Коричневый сахар

Копченая паприка

Чеснок гранулированный

Способ приготовления:

Ребра хорошо помойте, очистите от пленки на внутренней стороне. Сделайте маринад. Ингредиенты для него считаем столовыми ложками в соотношении: 3:2:1 — коричневый сахар / копченая паприка / чеснок. Смешайте в одной емкости маринад и обваляйте в нем подготовленные ребра. После отправьте их мариноваться на 12-24 часов в холодильник. Лайфхак: ребра удобно мариновать в пакетах-слайдерах. Замотайте ребра в прочную фольгу так, чтобы жир не вытек и все соки остались внутри и отправьте их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1,5-2 часа. После достаньте ребра, смажьте хорошенько соусом BBQ и посыпьте зеленым луком.

Ранее, Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".