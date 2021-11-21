Главный судья "Мастер Шеф" поделился рецептом вкусных ребер BBQ (видео)
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Кулинар поделился своим лайфхаком, который поможет сделать свиные ребра дымно-сладкими.
Бессменный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее поделился рецептом куриных крылышек с хрустящей корочкой, рассказал, как приготовить вкусные свиные ребра BBQ.
"Если взять правильный соус, то они будут дымно-сладкие" — описывает рецепт кулинар.
Ингредиенты:
- Ребра свиные — 1 кг
- Соус BBQ
- Коричневый сахар
- Копченая паприка
- Чеснок гранулированный
Способ приготовления:
- Ребра хорошо помойте, очистите от пленки на внутренней стороне.
- Сделайте маринад. Ингредиенты для него считаем столовыми ложками в соотношении: 3:2:1 — коричневый сахар / копченая паприка / чеснок.
- Смешайте в одной емкости маринад и обваляйте в нем подготовленные ребра. После отправьте их мариноваться на 12-24 часов в холодильник. Лайфхак: ребра удобно мариновать в пакетах-слайдерах.
- Замотайте ребра в прочную фольгу так, чтобы жир не вытек и все соки остались внутри и отправьте их в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1,5-2 часа.
- После достаньте ребра, смажьте хорошенько соусом BBQ и посыпьте зеленым луком.
Ранее, Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".
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