Не используйте ни в коем случае: на каком масле строго запрещено жарить
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Без растительных масел в кулинарии просто невозможно обойтись
На каком масле лучше жарить продукты питания? Этим вопросом задаются многие хозяйки, особенно те, которые всерьез заинтересованы в правильном питании. Мы уже рассказывали об ошибках, которые допускаются при запекании овощей в духовке. Теперь же разговор пойдет о маслах, на которых жарить не стоит, но пригодных только для холодного использования и в качестве заправок.
Как известно, большинство видов масла при нагревании выделяет канцерогены, которые вредны для здоровья. Происходит это из-за процесса окисления жиров. Об этом рассказала практикующий врач и блогер Наталья Зубарева в Инстаграме.
"Вы должны понимать, что не всякое, даже самое дорогое, extra virgin и полезное масло предназначено для жарки, и вместе с плавлением жира, затем поглощением его продуктом, гидролизом, окислением липидов и последующим образованием пероксидов, оксикислот, гидропероксидов, летучих низкомолекулярных продуктов, вы получаете ещё и высокотоксичный продукт, который обладает канцерогенной активностью", — объясняет врач.
Разница между маслом для жарки и маслом, предназначенном только для холодного использования, зависит от одного показателя — точки дымления (образования копоти). Это температура активного окисления масла: чем она выше, тем более безопасным считается масло для жарки.
Масла с высокой точкой дымления: масло ГХИ, кокосовое, масло авокадо, теоретически, пригодны для жарки.
Нерафинированное оливковое, льняное, все ореховые масла непригодны для жарки, ни при каких обстоятельствах. Только холодное использование и заправка. Но среди них есть одно лишь исключение — масло макадамии, которое можно использовать при приготовлении на слабом или среднем огне.
Кроме этого есть масла, которые тоже не стоит использовать для жарки: масло косточек винограда (рапсовое), хлопковое, кукурузное, сафлоровое.
Ранее "Телеграф" писал, что растительное масло можно использовать, чтобы при варке не слипались макаронные изделия. Как этого достичь — в нашем материале.
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