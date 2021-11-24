Не используйте ни в коем случае: на каком масле строго запрещено жарить

Без растительных масел в кулинарии просто невозможно обойтись

На каком масле лучше жарить продукты питания? Этим вопросом задаются многие хозяйки, особенно те, которые всерьез заинтересованы в правильном питании. Мы уже рассказывали об ошибках, которые допускаются при запекании овощей в духовке. Теперь же разговор пойдет о маслах, на которых жарить не стоит, но пригодных только для холодного использования и в качестве заправок.

Как известно, большинство видов масла при нагревании выделяет канцерогены, которые вредны для здоровья. Происходит это из-за процесса окисления жиров. Об этом рассказала практикующий врач и блогер Наталья Зубарева в Инстаграме.

"Вы должны понимать, что не всякое, даже самое дорогое, extra virgin и полезное масло предназначено для жарки, и вместе с плавле­нием жира, затем поглощением его продуктом, гидролизом, окислением липидов и последующим образованием пероксидов, оксикис­лот, гидропероксидов, летучих низкомолекулярных продуктов, вы получаете ещё и высокотоксичный продукт, который обладает канцерогенной активностью", — объясняет врач.

Разница между маслом для жарки и маслом, предназначенном только для холодного использования, зависит от одного показателя — точки дымления (образования копоти). Это температура активного окисления масла: чем она выше, тем более безопасным считается масло для жарки.

Масла с высокой точкой дымления: масло ГХИ, кокосовое, масло авокадо, теоретически, пригодны для жарки.

Масло авокадо подходит для жарки продуктов

Нерафинированное оливковое, льняное, все ореховые масла непригодны для жарки, ни при каких обстоятельствах. Только холодное использование и заправка. Но среди них есть одно лишь исключение — масло макадамии, которое можно использовать при приготовлении на слабом или среднем огне.

Кроме этого есть масла, которые тоже не стоит использовать для жарки: масло косточек винограда (рапсовое), хлопковое, кукурузное, сафлоровое.

Также для жарки пригодно масло макадамии

Ранее "Телеграф" писал, что растительное масло можно использовать, чтобы при варке не слипались макаронные изделия. Как этого достичь — в нашем материале.