Простое и сладкое к новогоднему столу-2022: рецепт "Медовика" от судьи "МастерШефа"

Десерт отличается мягкостью и получает насыщенный медовый вкус

Если вы выбираете подходящий десерт для новогоднего стола, подумайте о том, чтобы приготовить всем известный торт "Медовик". Это ароматное и нежное лакомство давно стало любимым во многих украинских семьях. Такой десерт не требует каких-то сложных процессов , поэтому его легко приготовить в домашних условиях. Кроме этого, на новогодние праздники стоит приготовить популярные имбирные пряники, которые очень понравятся детям любого возраста.

Рецептом "Медовика" у себя в Инстаграме поделился судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский.

Торт "Медовик": рецепт

Ингредиенты:

Для коржей:

Мед гречишный — 200 г

Сахар — 100 г

Яйцо большое — 2 шт.

Масло сливочное — 100 г

Сода — 10 г

Мука —550 г

Для крема:

Сметана 20-25% — 600 г

Сливки взбитые 30-35% — 400 г

Мед — 180 г или сахар с медом

Сок лимона — 5 г

Приготовление:

Готовим коржи. Все, кроме муки, греем на водяной бане до пенообразования – это примерно 60 градусов, затем всыпаем муку и быстро замешиваем тесто, лучше это делать деревянной лопаткой. Охлаждаем на столе под пленкой, и пока тесто еще едва теплое, делим его на 5 коржей. Важно их сделать очень тоненькими. Выпекаем прямо в духовке при температуре 160 градусов до карамельного цвета. На это нужно примерно 6 минут – это важно для вкуса. Готовим крем. Смешиваем сметану с медом, добавляем взбитые сливки и немного лимонного сока для лучшего вкуса. Выкладываем коржи и переслаиваем кремом. Даем настояться ночь в холодильнике, лучше всего накрытой пленкой.

На утро торт будет нежный, как крем. Вы можете его украсить по желанию

Своих близких и друзей также можно порадовать в Новый год фруктовыми десертами. Рецептом одного из них недавно поделился известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.