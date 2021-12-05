Простое и сладкое к новогоднему столу-2022: рецепт "Медовика" от судьи "МастерШефа"
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Десерт отличается мягкостью и получает насыщенный медовый вкус
Если вы выбираете подходящий десерт для новогоднего стола, подумайте о том, чтобы приготовить всем известный торт "Медовик". Это ароматное и нежное лакомство давно стало любимым во многих украинских семьях. Такой десерт не требует каких-то сложных процессов , поэтому его легко приготовить в домашних условиях. Кроме этого, на новогодние праздники стоит приготовить популярные имбирные пряники, которые очень понравятся детям любого возраста.
Рецептом "Медовика" у себя в Инстаграме поделился судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский.
Торт "Медовик": рецепт
Ингредиенты:
Для коржей:
- Мед гречишный — 200 г
- Сахар — 100 г
- Яйцо большое — 2 шт.
- Масло сливочное — 100 г
- Сода — 10 г
- Мука —550 г
Для крема:
- Сметана 20-25% — 600 г
- Сливки взбитые 30-35% — 400 г
- Мед — 180 г или сахар с медом
- Сок лимона — 5 г
Приготовление:
- Готовим коржи. Все, кроме муки, греем на водяной бане до пенообразования – это примерно 60 градусов, затем всыпаем муку и быстро замешиваем тесто, лучше это делать деревянной лопаткой.
- Охлаждаем на столе под пленкой, и пока тесто еще едва теплое, делим его на 5 коржей. Важно их сделать очень тоненькими.
- Выпекаем прямо в духовке при температуре 160 градусов до карамельного цвета. На это нужно примерно 6 минут – это важно для вкуса.
- Готовим крем. Смешиваем сметану с медом, добавляем взбитые сливки и немного лимонного сока для лучшего вкуса.
- Выкладываем коржи и переслаиваем кремом.
- Даем настояться ночь в холодильнике, лучше всего накрытой пленкой.
Своих близких и друзей также можно порадовать в Новый год фруктовыми десертами. Рецептом одного из них недавно поделился известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.
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