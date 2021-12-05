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Простое и сладкое к новогоднему столу-2022: рецепт "Медовика" от судьи "МастерШефа"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Классический торт готовится из простых ингредиентов
Классический торт готовится из простых ингредиентов

Десерт отличается мягкостью и получает насыщенный медовый вкус

Если вы выбираете подходящий десерт для новогоднего стола, подумайте о том, чтобы приготовить всем известный торт "Медовик". Это ароматное и нежное лакомство давно стало любимым во многих украинских семьях. Такой десерт не требует каких-то сложных процессов , поэтому его легко приготовить в домашних условиях. Кроме этого, на новогодние праздники стоит приготовить популярные имбирные пряники, которые очень понравятся детям любого возраста.

Рецептом "Медовика" у себя в Инстаграме поделился судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский.

Торт "Медовик": рецепт

Ингредиенты:

Для коржей:

  • Мед гречишный — 200 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйцо большое — 2 шт.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Сода — 10 г
  • Мука —550 г

Для крема:

  • Сметана 20-25% — 600 г
  • Сливки взбитые 30-35% — 400 г
  • Мед — 180 г или сахар с медом
  • Сок лимона — 5 г

Приготовление:

  1. Готовим коржи. Все, кроме муки, греем на водяной бане до пенообразования – это примерно 60 градусов, затем всыпаем муку и быстро замешиваем тесто, лучше это делать деревянной лопаткой.
  2. Охлаждаем на столе под пленкой, и пока тесто еще едва теплое, делим его на 5 коржей. Важно их сделать очень тоненькими.
  3. Выпекаем прямо в духовке при температуре 160 градусов до карамельного цвета. На это нужно примерно 6 минут – это важно для вкуса.
  4. Готовим крем. Смешиваем сметану с медом, добавляем взбитые сливки и немного лимонного сока для лучшего вкуса.
  5. Выкладываем коржи и переслаиваем кремом.
  6. Даем настояться ночь в холодильнике, лучше всего накрытой пленкой.
На утро торт будет нежный, как крем. Вы можете его украсить по желанию
На утро торт будет нежный, как крем. Вы можете его украсить по желанию

Своих близких и друзей также можно порадовать в Новый год фруктовыми десертами. Рецептом одного из них недавно поделился известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Новый год #Торты #Владимир Ярославский
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