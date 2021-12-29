Гораздо лучше холодца: рецепт заливной рыбы с креветками и перепелиными яйцами

Главное преимущество этой альтернативы холодцу, что на его готовку не нужно тратить весь день

Мясные блюда на новогоднем столе — это неотъемлемая часть праздника. Можно приготовить обычный холодец, который так любят гости, или же удивить всех тортом "Наполеон с мясом". А если хочется рыбных блюд, то предлагаем рецепт легкой, охлаждающей и вкусной рыбы, которая точно украсит любой праздник.

Рецептом заливной рыбы, которая очень напоминает холодец, поделились в Instagram-блоге vkusno.recept.

Как приготовить заливную рыбу вместо обычного холодца

Ингредиенты

Рыба (голова, хвост, стейки или суповой набор) — 600 гр

Лук — 1шт.

Морковь — 1 шт.

Соль — по вкусу

Желатин — 1 ст.л

Вода — 500 мл

Для украшения

Креветки — 150 гр

Перепелиные яйца — 4 шт

Зелёный горошек — 2 ст.л

Приготовление

Рыбу помыть, очистить сложить в кастрюлю вместе с овощами (лук, морковь) и поставить на огонь. Как только начнет закипать, убивать огонь на минимум, чтобы бульон кипел на маленьком огне. Если будет бурлить, то прозрачным заливное не выйдет. В процессе готовки не забывайте снимать пену. Варить рыбу нужно около 50 минут. Когда рыба сварилась, достаем ее из бульона, полностью отделяем от костей и режем небольшими кусочками. Бульон необходимо процедить через марлю, а когда он остынет добавить быстродействующий желатин, размешать и немного подогреть. Рыбу сложить в форму, украсив предварительно отваренными креветками, перепелиными яйцами и зеленым горошком, затем залить бульоном и отправить в холодильник на несколько часов.

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