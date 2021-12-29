Укр

Гораздо лучше холодца: рецепт заливной рыбы с креветками и перепелиными яйцами

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
Заливная рыба получается очень вкусной Новость обновлена 29 декабря 2021, 12:00
Заливная рыба получается очень вкусной

Главное преимущество этой альтернативы холодцу, что на его готовку не нужно тратить весь день

Мясные блюда на новогоднем столе — это неотъемлемая часть праздника. Можно приготовить обычный холодец, который так любят гости, или же удивить всех тортом "Наполеон с мясом". А если хочется рыбных блюд, то предлагаем рецепт легкой, охлаждающей и вкусной рыбы, которая точно украсит любой праздник.

Рецептом заливной рыбы, которая очень напоминает холодец, поделились в Instagram-блоге vkusno.recept.

Как приготовить заливную рыбу вместо обычного холодца

Ингредиенты

  • Рыба (голова, хвост, стейки или суповой набор) — 600 гр
  • Лук — 1шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Желатин — 1 ст.л
  • Вода — 500 мл

Для украшения

  • Креветки — 150 гр
  • Перепелиные яйца — 4 шт
  • Зелёный горошек — 2 ст.л

Приготовление

  1. Рыбу помыть, очистить сложить в кастрюлю вместе с овощами (лук, морковь) и поставить на огонь. Как только начнет закипать, убивать огонь на минимум, чтобы бульон кипел на маленьком огне. Если будет бурлить, то прозрачным заливное не выйдет.
  2. В процессе готовки не забывайте снимать пену. Варить рыбу нужно около 50 минут.
  3. Когда рыба сварилась, достаем ее из бульона, полностью отделяем от костей и режем небольшими кусочками.
  4. Бульон необходимо процедить через марлю, а когда он остынет добавить быстродействующий желатин, размешать и немного подогреть.
  5. Рыбу сложить в форму, украсив предварительно отваренными креветками, перепелиными яйцами и зеленым горошком, затем залить бульоном и отправить в холодильник на несколько часов.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько и как хранить новогодние блюда, чтобы не отравиться.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Рецепты #Холодец
Пожар в реанимации ковидного отделения унес жизни троих человек
В регионах
"Врач с ожогами успел вынести пациента": первое видео с места смертельного пожара в больнице на Прикарпатье
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пожар в реанимации ковидного отделения унес жизни троих человек
"Врач с ожогами успел вынести пациента": первое видео с места смертельного пожара в больнице на Прикарпатье
Дата публикации
Категория
Президент Путин в компании высшего военного командования РФ
Речь уже не только о судьбе Украины, но и мира: чего стоит ждать от армии Путина в 2022 году
Дата публикации
Категория
Новый год в заснеженном лесу
Синоптики уточнили, где в Новогоднюю ночь ударят морозы
Дата публикации
Категория
Стрельба в клубе "Арена" в Одессе
В Одессе застрелили криминального авторитета: подробности (фото)
Дата публикации
Категория
Панорама отеля
Десятки украинцев застряли в Египте на Новый год: им продали туры, но селить в отель отказались (видео)