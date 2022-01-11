Как приготовить пирожки, которые не черствеют: добавьте один секретный ингредиент

Чтобы пирожки не черствели, в тесто нужно добавить один секретный ингредиент.

Наверняка не одна хозяйка задавалась вопросом, как приготовить тесто, которое не липнет к рукам, а выпечка из не него, не зачерствеет всего за пару часов. Секрет не липкого теста ранее мы уже публиковали: кулинар Татьяна Литвинова поделилась своими лайфхаками, а теперь мы расскажем, что нужно делать, чтобы пирожки не черствели на следующий день.

Маленький секрет приготовления не черствеющей выпечки "Телеграф" нашел на сайте sovkusom.

Ничего сложного в приготовлении такой выпечки нет, весь секрет заключается в одном ингредиенте, который нужно добавить в тесто. На вкусе пирожков это никак не сказывается, а вот на конечном результате еще как. Чтобы приготовить пирожки, которые не черствеют, нужно в тесто добавить обычный крахмал.

Можно использовать кукурузный или картофельный.

Этот ингредиент добавит сочности и мягкости пирожкам и выпечка станет аппетитнее. При этом этот лайфхак подходит, как для дрожжевого, так и в бездрожжевого теста. Также не играет роли и способ приготовления: будь то жарка на сковородке или выпекание в духовке.

Добавлять крахмал можно как в дрожжевое, так и в бездрожжевое тесто

Смешайте теплое молоко с дрожжами и сахаром и оставьте смесь бродить. Затем вмешайте растительное масло и яйцо комнатной температуры. Муку просейте с крахмалом, замесите однородное тесто. Обязательно оставьте его настояться в теплом месте под пищевой пленкой. Такие пирожки можно приготовить как с картошкой, капустой, мясом, яйцом, так и с творогом, сыром, ягодами или фруктами.

Ранее, "Телеграф" писал, о том, какие ингредиенты и в каких пропорциях должны быть в разных видах теста для того, чтобы оно получилось идеальным.