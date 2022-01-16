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Вкусные булочки всего за 30 минут: как быстро приготовить традиционную английскую выпечку (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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От такой вкусности все будут в восторге Новость обновлена 16 января 2022, 09:16
От такой вкусности все будут в восторге

Рецепт сладких "Сконы" с грецкими орехами, цукатами и сухофруктами

Утро любого дня можно начать со вкусной выпечки. Порадовать свою семью можно не только аппетитными кексами и чаем, но и сладкими булочками. Рецептом такой выпечки поделилась известный украинский кондитер и кулинарный блогер Лиза Глинская.

О том, как приготовить традиционный британские булочки под названием "Сконы", кулинар рассказала в новом видео на своем YouTube-канале. Готовится такая вкуснятина всего 30 минут.

Английские булочки "Сконы" с грецкими орехами и сухофруктами

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла (холодного) (1/2 пачки)
  • 360 г муки (18 ст. л. без горки)
  • 8 г разрыхлителя (2 полные без горки + 2/3 ч. л.)
  • 2 г соли (1/3 ч.л.)
  • 50 г сахара (2,5 ст. л.)
  • 100 г яйца (2 шт.)
  • 80 мл молока (5 ст. л.)
  • цедра 1 лимона
  • 50 г грецких орехов (5-7 шт.)
  • 150 г микса из цукатов и сухофруктов

Для глазировки:

  • 25 г сливочного масла (1,5 ст. л.)
  • 40 г меда (4 ч. л.)

Как приготовить сладкие булочки "Сконы"

  1. Смешиваем в миске сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и сахар.
  2. Натираем в сухие ингредиенты цедру лимона и перемешиваем.
  3. Добавляем кубики холодного сливочного масла и мнём их до состояния крошки.
  4. Смешиваем яйца с молоком.
  5. Отправляем в крошку орехи, микс цукатов и сухофруктов. Затем вливаем яйца с молоком и месим тесто.
  6. Собираем тесто в комок и делим его на две равные части. Каждую из частей раскатываем в круг, толщиной — 1,5-2 см.
  7. Разрезаем тесто на восемь равных частей. Должны получиться треугольники.
  8. Выкладываем их на пергамент и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-18 минут.
  9. Готовим глазировку. Смешиваем сливочное масло с медом.
  10. Достаем булочки из духовки, покрываем глазировкой и снова отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку еще на 5 минут.

Остывшие булочки можно подавать со взбитыми сливками и конфитюром. Приятного аппетита!

Приготовление вкусного домашнего десерта станет отличным способом проведения досуга для всей семьи. К примеру, очень простым является рецепт воздушного тирамису. Или же попробовать испечь вкуснейший кекс с вымоченными в алкоголе сухофруктами. Также советуем попробовать рецепт пирожного "Муравейник", которое готовится за несколько минут.

Теги:
#Рецепты #Булочки #Выпечка #Лиза Глинская
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