Вкусные булочки всего за 30 минут: как быстро приготовить традиционную английскую выпечку (видео)

Рецепт сладких "Сконы" с грецкими орехами, цукатами и сухофруктами

Утро любого дня можно начать со вкусной выпечки. Порадовать свою семью можно не только аппетитными кексами и чаем, но и сладкими булочками. Рецептом такой выпечки поделилась известный украинский кондитер и кулинарный блогер Лиза Глинская.

О том, как приготовить традиционный британские булочки под названием "Сконы", кулинар рассказала в новом видео на своем YouTube-канале. Готовится такая вкуснятина всего 30 минут.

Английские булочки "Сконы" с грецкими орехами и сухофруктами

Ингредиенты:

100 г сливочного масла (холодного) (1/2 пачки)

360 г муки (18 ст. л. без горки)

8 г разрыхлителя (2 полные без горки + 2/3 ч. л.)

2 г соли (1/3 ч.л.)

50 г сахара (2,5 ст. л.)

100 г яйца (2 шт.)

80 мл молока (5 ст. л.)

цедра 1 лимона

50 г грецких орехов (5-7 шт.)

150 г микса из цукатов и сухофруктов

Для глазировки:

25 г сливочного масла (1,5 ст. л.)

40 г меда (4 ч. л.)

Как приготовить сладкие булочки "Сконы"

Смешиваем в миске сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и сахар. Натираем в сухие ингредиенты цедру лимона и перемешиваем. Добавляем кубики холодного сливочного масла и мнём их до состояния крошки. Смешиваем яйца с молоком. Отправляем в крошку орехи, микс цукатов и сухофруктов. Затем вливаем яйца с молоком и месим тесто. Собираем тесто в комок и делим его на две равные части. Каждую из частей раскатываем в круг, толщиной — 1,5-2 см. Разрезаем тесто на восемь равных частей. Должны получиться треугольники. Выкладываем их на пергамент и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-18 минут. Готовим глазировку. Смешиваем сливочное масло с медом. Достаем булочки из духовки, покрываем глазировкой и снова отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку еще на 5 минут.

Остывшие булочки можно подавать со взбитыми сливками и конфитюром. Приятного аппетита!

Приготовление вкусного домашнего десерта станет отличным способом проведения досуга для всей семьи. К примеру, очень простым является рецепт воздушного тирамису. Или же попробовать испечь вкуснейший кекс с вымоченными в алкоголе сухофруктами. Также советуем попробовать рецепт пирожного "Муравейник", которое готовится за несколько минут.