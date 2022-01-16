Вкусные булочки всего за 30 минут: как быстро приготовить традиционную английскую выпечку (видео)
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Рецепт сладких "Сконы" с грецкими орехами, цукатами и сухофруктами
Утро любого дня можно начать со вкусной выпечки. Порадовать свою семью можно не только аппетитными кексами и чаем, но и сладкими булочками. Рецептом такой выпечки поделилась известный украинский кондитер и кулинарный блогер Лиза Глинская.
О том, как приготовить традиционный британские булочки под названием "Сконы", кулинар рассказала в новом видео на своем YouTube-канале. Готовится такая вкуснятина всего 30 минут.
Английские булочки "Сконы" с грецкими орехами и сухофруктами
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла (холодного) (1/2 пачки)
- 360 г муки (18 ст. л. без горки)
- 8 г разрыхлителя (2 полные без горки + 2/3 ч. л.)
- 2 г соли (1/3 ч.л.)
- 50 г сахара (2,5 ст. л.)
- 100 г яйца (2 шт.)
- 80 мл молока (5 ст. л.)
- цедра 1 лимона
- 50 г грецких орехов (5-7 шт.)
- 150 г микса из цукатов и сухофруктов
Для глазировки:
- 25 г сливочного масла (1,5 ст. л.)
- 40 г меда (4 ч. л.)
Как приготовить сладкие булочки "Сконы"
- Смешиваем в миске сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и сахар.
- Натираем в сухие ингредиенты цедру лимона и перемешиваем.
- Добавляем кубики холодного сливочного масла и мнём их до состояния крошки.
- Смешиваем яйца с молоком.
- Отправляем в крошку орехи, микс цукатов и сухофруктов. Затем вливаем яйца с молоком и месим тесто.
- Собираем тесто в комок и делим его на две равные части. Каждую из частей раскатываем в круг, толщиной — 1,5-2 см.
- Разрезаем тесто на восемь равных частей. Должны получиться треугольники.
- Выкладываем их на пергамент и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-18 минут.
- Готовим глазировку. Смешиваем сливочное масло с медом.
- Достаем булочки из духовки, покрываем глазировкой и снова отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку еще на 5 минут.
Остывшие булочки можно подавать со взбитыми сливками и конфитюром. Приятного аппетита!
Приготовление вкусного домашнего десерта станет отличным способом проведения досуга для всей семьи. К примеру, очень простым является рецепт воздушного тирамису. Или же попробовать испечь вкуснейший кекс с вымоченными в алкоголе сухофруктами. Также советуем попробовать рецепт пирожного "Муравейник", которое готовится за несколько минут.
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