Львовский сырник с морковью: рецепт из нашумевшего меню Клопотенко для школьников
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Такой сырник получается невероятно полезным и вкусным.
Вокруг нового школьного меню от Евгения Клопотенко, которое ввели в учебных заведениях с 1-го января, не утихает шум. Многие родители недовольны тем, как стали кормить их детей в школах: те якобы приходят домой голодными и не хотят есть то, что предлагают им в школьных столовых. При этом цены на школьное питание выросли, жалуются родители.
Шеф-повар в свою очередь отмечает, что меню составлено с учетом всех норм, рекомендованных МОЗ, и советует проверять, как именно те или иные блюда готовят уже в школьных столовых. Клопотенко отмечает, что техкарты разработанных блюд есть в свободном доступе и советует сверять школьное меню с рецептами оттуда. С одним из таких рецептов мы сегодня и ознакомимся.
Рецепт львовского сырника с морковью из школьного меню Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- Творог — 600 г
- Яйца — 3 шт
- Пшеничная цельнозерновая мука — 40 г
- Сахар — 40 г
- Морковь — 300 г
- Крохмал — 36 г
- Слив. масло — 23 г
- Ванильный сахар — 2 ч. л.
- Соль
- Сметана для подачи
Способ приготовления:
- Сыр кисломолочный измельчить, смешать с сахаром и ванильным сахаром, взбитыми яйцами, натертой на терке морковью.
- Добавить крахмал, муку просеянную, соль, сливочное масло. Замесить тесто в однородную смесь.
- Распределить массу на противень, смазанный маслом, запекать при температуре 180 °C в течение 30 мин.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт нежных сырников без муки.
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