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Львовский сырник с морковью: рецепт из нашумевшего меню Клопотенко для школьников

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Львовский сырник с морковью по рецепту Евгения Клопотенко Новость обновлена 17 января 2022, 10:05
Львовский сырник с морковью по рецепту Евгения Клопотенко

Такой сырник получается невероятно полезным и вкусным.

Вокруг нового школьного меню от Евгения Клопотенко, которое ввели в учебных заведениях с 1-го января, не утихает шум. Многие родители недовольны тем, как стали кормить их детей в школах: те якобы приходят домой голодными и не хотят есть то, что предлагают им в школьных столовых. При этом цены на школьное питание выросли, жалуются родители.

Шеф-повар в свою очередь отмечает, что меню составлено с учетом всех норм, рекомендованных МОЗ, и советует проверять, как именно те или иные блюда готовят уже в школьных столовых. Клопотенко отмечает, что техкарты разработанных блюд есть в свободном доступе и советует сверять школьное меню с рецептами оттуда. С одним из таких рецептов мы сегодня и ознакомимся.

Рецепт львовского сырника с морковью из школьного меню Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • Творог — 600 г
  • Яйца — 3 шт
  • Пшеничная цельнозерновая мука — 40 г
  • Сахар — 40 г
  • Морковь — 300 г
  • Крохмал — 36 г
  • Слив. масло — 23 г
  • Ванильный сахар — 2 ч. л.
  • Соль
  • Сметана для подачи

Способ приготовления:

  1. Сыр кисломолочный измельчить, смешать с сахаром и ванильным сахаром, взбитыми яйцами, натертой на терке морковью.
  2. Добавить крахмал, муку просеянную, соль, сливочное масло. Замесить тесто в однородную смесь.
  3. Распределить массу на противень, смазанный маслом, запекать при температуре 180 °C в течение 30 мин.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт нежных сырников без муки.

Теги:
#Евгений Клопотенко #Сырник #Львовский сырник #Школьное меню
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