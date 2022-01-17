Львовский сырник с морковью: рецепт из нашумевшего меню Клопотенко для школьников

Такой сырник получается невероятно полезным и вкусным.

Вокруг нового школьного меню от Евгения Клопотенко, которое ввели в учебных заведениях с 1-го января, не утихает шум. Многие родители недовольны тем, как стали кормить их детей в школах: те якобы приходят домой голодными и не хотят есть то, что предлагают им в школьных столовых. При этом цены на школьное питание выросли, жалуются родители.

Шеф-повар в свою очередь отмечает, что меню составлено с учетом всех норм, рекомендованных МОЗ, и советует проверять, как именно те или иные блюда готовят уже в школьных столовых. Клопотенко отмечает, что техкарты разработанных блюд есть в свободном доступе и советует сверять школьное меню с рецептами оттуда. С одним из таких рецептов мы сегодня и ознакомимся.

Рецепт львовского сырника с морковью из школьного меню Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

Творог — 600 г

Яйца — 3 шт

Пшеничная цельнозерновая мука — 40 г

Сахар — 40 г

Морковь — 300 г

Крохмал — 36 г

Слив. масло — 23 г

Ванильный сахар — 2 ч. л.

Соль

Сметана для подачи

Способ приготовления:

Сыр кисломолочный измельчить, смешать с сахаром и ванильным сахаром, взбитыми яйцами, натертой на терке морковью. Добавить крахмал, муку просеянную, соль, сливочное масло. Замесить тесто в однородную смесь. Распределить массу на противень, смазанный маслом, запекать при температуре 180 °C в течение 30 мин.

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