Рецепт из школьного меню Клопотенко: что такое "Пан де Калатрава" и как его приготовить

Чтобы приготовить это блюдо нужны лишь яйца, хлеб и молоко.

С 1-го января 2022 года в школах по всей Украине ввели новое школьное меню, над которым работал известный кулинар Евгений Клопотенко. Уже с первых дней родители школьников подняли шум вокруг нового питания, отмечая, что их дети теперь голодают, ведь не хотят есть то, что им предлагают. Более того, цены на школьное питание также выросли.

Евгений Клопотенко уверил, что все меню было составлено с учетом всех норм, рекомендованных МОЗ. Также он отметил, что все техкарты новых блюд школьного питания есть в свободном доступе, поэтому каждый родитель сможет сверить меню с рецептами оттуда, и даже приготовить что-то самостоятельно дома.

"Телеграф" предлагает вам ознакомиться с рецептом испанского похождения — десерта из хлеба "Пан де Калатрава".

Рецепт десерта из хлеба "Пан де Калатрава" из школьного меню Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

хлеб пшеничный – 200 г

молоко – 670 мл

яйца – 1,5 шт.

сахар – 46 г

корица меленая – 8,5 г

ванильный сахар — 4 г

соль — 3 г

Способ приготовления:

Срежьте с хлеба корочку. Хлебную мякоть нарежьте на тонкие ломтики. Молоко подогрейте, снимите с огня, тщательно помешивая, добавьте яйца, сахар и корицу. Ломтики хлеба выложите одним слоем в форму для запекания и залейте молочно-яичной смесью. Запекайте в духовке при температуре 180С до готовности, пока хлеб полностью не поглотит молоко и на поверхности не образуется золотистая корочка.

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