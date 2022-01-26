Укр

Рецепт идеального бисквита, который получится у всех и не осядет

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
186
Бисквит в переводе с итальянского языка означает "печеный дважды" Новость обновлена 26 января 2022, 14:22
Бисквит в переводе с итальянского языка означает "печеный дважды"

Благодаря этому способу вы научитесь готовить бисквит, который не будет оседать.

Бисквит – это довольно распространенная основа многих пирогов и тортов, поэтому научившись его готовить перед вами будут открыты "все двери" для приготовления различных десертов. Несмотря на то, что рецепт довольно прост, бисквит довольно капризен. При неправильном приготовлении бисквит может оседать, из-за чего не будет легким и воздушным.

Кулинарный блогер Рахима на своей странице в Инстаграм, где она ведет свой блог под ником rahimusha__, поделилась своим рецептом бисквита, который точно получится у всех. Более того, он не будет оседать.

Ингредиенты:

Форма 22-24см

  • 5 яиц
  • 160 гр сахара (1ст.л. с горкой — 20гр)
  • 216 гр муки (1ст.л. с большой горкой — 20гр)
  • 1 ч.л. разрыхлителя.

Форма 24-26см

  • 6 яиц
  • 190 гр сахара
  • 258 гр муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Яйца разделите на белки и желтки. Чаша, в которой будут взбиваться белки, должна быть сухая и чистая.
  2. В белки добавьте щепотку соли и взбейте до пены, постепенно всыпьте сахар и взбейте до крепкой пены.
  3. Добавьте туда же желтки и аккуратно перемешайте, чтоб белки не осели.
  4. Просейте по немного муку и добавьте ее вместе с разрыхлителем. Каждый раз аккуратно перемешивайте массу, в одном направлении, снизу вверх, чтобы белки не осели.
  5. Выпекайте при 180 градусах на середине 40 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой.

Приготовление вкусного домашнего десерта станет отличным способом проведения досуга для всей семьи. К примеру, очень простым является рецепт воздушного тирамису.

Теги:
#Рецепт #Бисквит #Рецепт бисквита
Молнупиравир одобрили для экстренного использования при COVID-19
Здоровье
В Украине зарегистрировали инновационные таблетки от коронавируса: что о них нужно знать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Молнупиравир одобрили для экстренного использования при COVID-19
В Украине зарегистрировали инновационные таблетки от коронавируса: что о них нужно знать
Дата публикации
Категория
Спасаться придется в укрытии или эвакуироваться
Если завтра война: что брать, куда идти и как себя вести в случае худшего сценария
Дата публикации
Категория
Увы, антител от "Омикрона" пока у людей нет - даже у тех, кто ранее болел ковидом
"Омикроном" заболеют все: как отличить симптомы нового штамма от "Дельты" и гриппа
Дата публикации
Категория
Фильм "Мюнхен: на грани войны" вышел на Netflix 21 января
Будто бы снова 1938 год: в драме "Мюнхен" от Netflix нашли параллели с Путиным и Украиной
Дата публикации
Категория
Астролог спрогнозировал, насколько вероятен Майдан против Зеленского
Влад Росс о втором сроке Зеленского: его могут свергнуть уже в этом году