Рецепт идеального бисквита, который получится у всех и не осядет

Благодаря этому способу вы научитесь готовить бисквит, который не будет оседать.

Бисквит – это довольно распространенная основа многих пирогов и тортов, поэтому научившись его готовить перед вами будут открыты "все двери" для приготовления различных десертов. Несмотря на то, что рецепт довольно прост, бисквит довольно капризен. При неправильном приготовлении бисквит может оседать, из-за чего не будет легким и воздушным.

Кулинарный блогер Рахима на своей странице в Инстаграм, где она ведет свой блог под ником rahimusha__, поделилась своим рецептом бисквита, который точно получится у всех. Более того, он не будет оседать.

Ингредиенты:

Форма 22-24см

5 яиц

160 гр сахара (1ст.л. с горкой — 20гр)

216 гр муки (1ст.л. с большой горкой — 20гр)

1 ч.л. разрыхлителя.

Форма 24-26см

6 яиц

190 гр сахара

258 гр муки

1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Яйца разделите на белки и желтки. Чаша, в которой будут взбиваться белки, должна быть сухая и чистая. В белки добавьте щепотку соли и взбейте до пены, постепенно всыпьте сахар и взбейте до крепкой пены. Добавьте туда же желтки и аккуратно перемешайте, чтоб белки не осели. Просейте по немного муку и добавьте ее вместе с разрыхлителем. Каждый раз аккуратно перемешивайте массу, в одном направлении, снизу вверх, чтобы белки не осели. Выпекайте при 180 градусах на середине 40 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой.

Приготовление вкусного домашнего десерта станет отличным способом проведения досуга для всей семьи. К примеру, очень простым является рецепт воздушного тирамису.