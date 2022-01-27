Что приготовить на завтрак из творога: быстрый рецепт ароматной творожной запеканки в микроволновке
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Десерт готовится всего за 15 минут
Творожная запеканка — это универсальный десерт, который можно подать как на завтрак к чаю, так и на обед или ужин. Некоторые виды блюда готовятся очень долго, но если вся семья спешит, а покушать времени совсем не остается, то творожная запеканка, приготовленная в микроволновке всего за 15 минут, спасет в любом случае.
Источник: smakotainfo.com.
Как быстро приготовить творожную запеканку в микроволновке
Ингредиенты:
- Творог – 500 гр
- Сахар – 4 ст.л. (или по вкусу)
- Яйца – 2 шт.
- Манка – 4 ст.л.
- Молоко – 100 мл.
- Какао – 1 ст.л.
- Ванильный сахар – 10 гр
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
- Яйца взбиваем венчиком, добавляем сахар, ванильный сахар, хорошо вымешиваем. Добавляем творог и манку. Еще раз хорошо вымешиваем.
- Добавляем молоко, снова все хорошо вымешиваем. Делим массу пополам, в одну часть добавляем какао, хорошо вымешиваем.
- На середину жаростойкой (стеклянной, керамической, силиконовой) формы, чередуя, выкладываем по 2 ложки творожной массы.
- Ставим запеканку в микроволновку на 12-15 минут.
А любителей бисквитного десерта может заинтересовать рецепт по этой ссылке. Как заверяет кулинарный блогер в Инстаграме, такой бисквит не осядет и получится легким и воздушным.
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