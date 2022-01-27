Что приготовить на завтрак из творога: быстрый рецепт ароматной творожной запеканки в микроволновке

Десерт готовится всего за 15 минут

Творожная запеканка — это универсальный десерт, который можно подать как на завтрак к чаю, так и на обед или ужин. Некоторые виды блюда готовятся очень долго, но если вся семья спешит, а покушать времени совсем не остается, то творожная запеканка, приготовленная в микроволновке всего за 15 минут, спасет в любом случае.

Источник: smakotainfo.com.

Как быстро приготовить творожную запеканку в микроволновке

Ингредиенты:

Творог – 500 гр

Сахар – 4 ст.л. (или по вкусу)

Яйца – 2 шт.

Манка – 4 ст.л.

Молоко – 100 мл.

Какао – 1 ст.л.

Ванильный сахар – 10 гр

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Яйца взбиваем венчиком, добавляем сахар, ванильный сахар, хорошо вымешиваем. Добавляем творог и манку. Еще раз хорошо вымешиваем. Добавляем молоко, снова все хорошо вымешиваем. Делим массу пополам, в одну часть добавляем какао, хорошо вымешиваем. На середину жаростойкой (стеклянной, керамической, силиконовой) формы, чередуя, выкладываем по 2 ложки творожной массы. Ставим запеканку в микроволновку на 12-15 минут.

Творожная запеканка в микроволновке

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