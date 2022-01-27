Укр

Что приготовить на завтрак из творога: быстрый рецепт ароматной творожной запеканки в микроволновке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Сырная запеканка в микроволновке Новость обновлена 27 января 2022, 23:08
Сырная запеканка в микроволновке

Десерт готовится всего за 15 минут

Творожная запеканка — это универсальный десерт, который можно подать как на завтрак к чаю, так и на обед или ужин. Некоторые виды блюда готовятся очень долго, но если вся семья спешит, а покушать времени совсем не остается, то творожная запеканка, приготовленная в микроволновке всего за 15 минут, спасет в любом случае.

Источник: smakotainfo.com.

Как быстро приготовить творожную запеканку в микроволновке

Ингредиенты:

  • Творог – 500 гр
  • Сахар – 4 ст.л. (или по вкусу)
  • Яйца – 2 шт.
  • Манка – 4 ст.л.
  • Молоко – 100 мл.
  • Какао – 1 ст.л.
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Яйца взбиваем венчиком, добавляем сахар, ванильный сахар, хорошо вымешиваем. Добавляем творог и манку. Еще раз хорошо вымешиваем.
  2. Добавляем молоко, снова все хорошо вымешиваем. Делим массу пополам, в одну часть добавляем какао, хорошо вымешиваем.
  3. На середину жаростойкой (стеклянной, керамической, силиконовой) формы, чередуя, выкладываем по 2 ложки творожной массы.
  4. Ставим запеканку в микроволновку на 12-15 минут.
Творожная запеканка в микроволновке
Творожная запеканка в микроволновке

А любителей бисквитного десерта может заинтересовать рецепт по этой ссылке. Как заверяет кулинарный блогер в Инстаграме, такой бисквит не осядет и получится легким и воздушным.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Творог #Запеканки
Трагедия забрала пять жизней, еще пятеро получили ранения
Днепр
Жить буду: раненный в Днепре солдат рассказал о стрельбе "Телеграфу"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Трагедия забрала пять жизней, еще пятеро получили ранения
Жить буду: раненный в Днепре солдат рассказал о стрельбе "Телеграфу"
Дата публикации
Категория
Цены на подсолнечное масло изменились
Украинские супермаркеты обновили цены на подсолнечное масло: сколько оно стоит
Дата публикации
Категория
Россия не достигла своих целей
"Воцарится право сильного": главком ВСУ разгадал маневр Путина в отношении Украины
Дата публикации
Категория
Артем Рябчук убил из автомата пятерых людей
"В детстве он ударил меня молотком": односельчанка Артема Рябчука, расстрелявшего солдат в Днепре
Дата публикации
Категория
Президент РФ Владимир Путин
На дальнейшую агрессию вглубь Украины в обозримом будущем Путин не решится — генерал