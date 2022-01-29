Сочнее и вкуснее: что приготовить вместо обычных котлет
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Приготовление этого блюда занимает некоторое время, зато получается оно невероятно вкусным.
Мясные котлеты — одно из самых частых блюд, которые готовят хозяйки, чтобы вкусно и сытно накормить семью. Чтобы котлеты получались наиболее вкусными, необходимо соблюдать секреты их приготовления, к примеру, шеф-повара советуют не класть в котлеты лук. Но что делать, если обычные котлеты надоели, а какого-то мясного блюда все же хочется? Советуем попробовать приготовить мититеи — молдавские колбаски из фарша.
Рецепт публикует сайт iamcook.ru.
Молдавские мититиеи: рецепт
Ингредиенты:
- Говядина — 1 кг
- Сало — 300 г
- Молоко или минеральная вода — 100 мл
- Крахмал — 2 ст.л.
- Чеснок — 5 зубков
- Сода — 1 ч.л.
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Соль — по вкусу
Важно: для приготовления молдавских мититей лучше всего использовать жирный говяжий фарш. Если такого не нашлось — добавьте к мясу сало.
Способ приготовления:
- Пропустите мясо и сало через мясорубку вместе с чесноком.
- Добавьте к фаршу чеснок, крахмал, соду и молоко.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Соберите всё мясо в обе руки, собирая его в шар, и бросайте обратно в миску. Отбивать фарш таким образом нужно не менее 10-ти минут. Благодаря этому мититеи будут держаться плотными и упругими колбасками и не будут разваливаться.
- Затем дайте настояться фаршу в холодильнике 8-10 часов.
- Сформируйте колбаски и обжарьте на гриле или сковороде со всех сторон до корочки.
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