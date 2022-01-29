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Сочнее и вкуснее: что приготовить вместо обычных котлет

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Молдавские мититеи Новость обновлена 29 января 2022, 11:40
Молдавские мититеи

Приготовление этого блюда занимает некоторое время, зато получается оно невероятно вкусным.

Мясные котлеты — одно из самых частых блюд, которые готовят хозяйки, чтобы вкусно и сытно накормить семью. Чтобы котлеты получались наиболее вкусными, необходимо соблюдать секреты их приготовления, к примеру, шеф-повара советуют не класть в котлеты лук. Но что делать, если обычные котлеты надоели, а какого-то мясного блюда все же хочется? Советуем попробовать приготовить мититеи — молдавские колбаски из фарша.

Рецепт публикует сайт iamcook.ru.

Молдавские мититиеи: рецепт

Ингредиенты:

  • Говядина — 1 кг
  • Сало — 300 г
  • Молоко или минеральная вода — 100 мл
  • Крахмал — 2 ст.л.
  • Чеснок — 5 зубков
  • Сода — 1 ч.л.
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Важно: для приготовления молдавских мититей лучше всего использовать жирный говяжий фарш. Если такого не нашлось — добавьте к мясу сало.

Способ приготовления:

  1. Пропустите мясо и сало через мясорубку вместе с чесноком.
  2. Добавьте к фаршу чеснок, крахмал, соду и молоко.
  3. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Соберите всё мясо в обе руки, собирая его в шар, и бросайте обратно в миску. Отбивать фарш таким образом нужно не менее 10-ти минут. Благодаря этому мититеи будут держаться плотными и упругими колбасками и не будут разваливаться.
  5. Затем дайте настояться фаршу в холодильнике 8-10 часов.
  6. Сформируйте колбаски и обжарьте на гриле или сковороде со всех сторон до корочки.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт мясного пирога на скорую руку.

Теги:
#Рецепт #Кулинария #Котлеты
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