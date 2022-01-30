Морковь по-корейски вовсе не корейская: развеян миф о популярной закуске
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В Украине это блюдо является неизменной спутницей многих семейных застолий
Морковью по-корейски сейчас уже никого не удивишь. Сегодня эта закуска привычна для украинцев. Из нее готовят разнообразные салаты, рулеты. Пряную морковку добавляют в шаурму и гамбургеры.
Но, как ни странно, это блюдо к традиционной корейской кухне не имеет никакого отношения. Если вы попробуете заказать такую закуску в ресторане Кореи, официант на вас только удивленно посмотрит, так как этого блюда нет в меню корейцев.
История возникновения салата "морковь по-корейски"
Трагическую историю появления именно "моркови по-корейски" поведал архиерей Православной церкви Украины Евстратий Зоря. В комментариях к посту в Facebook украинского блогера и телеведущего Михаила Макарука, архиепископ рассказал, что на самом деле не существует "моркови по-корейски", а то, что есть у нас – следствие насильственной депортации корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию.
"Фактически едва ли не первой депортации именно по национальному признаку в СССР, потому что Корея тогда была аннексирована Японией и корейцы считались "склонными к измене"", — пишет архиепископ.
Традиционное ключевое блюдо корейской кухни – кимчи (кимча, кимчхи), делается в первую очередь только из капусты. Но в условиях депортации из-за дефицита пекинской капусты в СССР корейцы стали делать по подобной технологии салат из моркови. Так и возникла "морковь по-корейски".
"Это просто вариант моркови. Некий "внук". То есть это кимчи, что стали делать из моркови, а не капусты, а потом рецепт с капустой – адаптировали к баклажанам. Что, собственно, не противоречит основной идее кимчи — это овощное острое ферментированное блюдо-закуска", — подытожил архиепископ.
Найти начальный рецепт салата – не представляется возможным, поэтому у каждой хозяйки он свой. В этом материале "Телеграф" делится с читателями классическим рецептом моркови по-корейски, которую сможет приготовить буквально каждый.
Как приготовить морковь по-корейски
Источник рецепта: smachno.ua.
Ингредиенты:
- Морковь — 1 кг
- Сахар — 1 ст.л.
- Уксус 9% — 2 ст.л.
- Соль — 1 ч.л.
- Красный перец крупного помола — по вкусу
- Растительное масло — 50 г
- Кинза — по желанию
- Чеснок — по желанию
Способ приготовления:
- Натрите морковь на терке длинными тонкими полосками. Посыпьте сахаром и солью, сбрызните уксусом и тщательно перемешайте руками (не менее 3 минут).
- Дайте моркови пропитаться в течение 15 минут. Добавьте красный перец по вкусу и снова тщательно перемешайте руками.
- Нагрейте на сковороде растительное масло, не доводя до кипения, полейте им салат и хорошо перемешайте. После этого добавьте измельченный чеснок.
- Дайте салату настояться ночь при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник.
Еще более интересным рецептом моркови по-корейски ранее поделилась бывший судья кулинарного проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова.