Укр

Почему нельзя добавлять в котлеты молоко и яйца

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Вот как правильно готовить котлеты Новость обновлена 05 февраля 2022, 12:13
Вот как правильно готовить котлеты

Не совершайте этих кулинарных ошибок, если хотите, чтобы ваши котлеты были идеальными.

Пожалуй, с каждой хозяйкой хотя бы раз случался кулинарный провал в виде жестких или наоборот разваливающихся котлет. Почему такое происходит? Просто некоторые ингредиенты, которые мы привыкли добавлять в котлеты, совершенно для них не подходят. Узнайте, почему в котлеты не стоит добавлять молоко и яйца.

Как пишет сайт vazhnoznat.com, хлеб для котлет ни в коем случае нельзя замачивать в молоке. Из-за этого они получаются жесткими. Лучше вместо него использовать простую воду. На 1 килограмм фарша нужно взять примерно 200 грамм воды.

Еще одним правилом для приготовления идеальных котлет является отсутствие в рецепте яиц. Чтобы котлеты без яиц не разваливались, нужно строго соблюдать пропорции хлеба и фарша по рецепту. Если вы все же хотите, добавить их в фарш, для того чтобы он лучше держал форму, используйте только желток. Позднее при жарке нужно обвалять котлеты в муке и уже тогда можно окунуть их в белок. Так котлеты получатся вкусными и не будут разваливаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в фарш для котлет нужно добавлять сахар.

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#Рецепт #Котлеты
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