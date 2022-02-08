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Лучше, чем в KFC: рецепт хрустящих куриных стрипсов, которые легко приготовить дома

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Куриные стрипсы - это кусочки куриного филе в хрустящей панировке
Куриные стрипсы - это кусочки куриного филе в хрустящей панировке

Мясо получится нежнее, если дольше простоит в маринаде.

Наверное, каждому любителю пенных напитков знакома дилемма, какую закуску приготовить к пиву. К примеру можно приготовить всеми любимое блюдо — пиццу на сковороде, быстрым рецептом которой мы делились раньше. А также можно приготовить хрустящие куриные стрипсов, как в KFC.

Рецепт сочной домашней закуски был опубликован в кулинарном мини-блоге в Инстаграм — eathealthwith. Такие сочные внутри и с хрустящей корочкой снаружи куриные стрипсы станут отличным перекус для всех членов семьи, а также придутся кстати к пиву.

Ингредиенты:

  • 400 гр куриной грудки
  • 1,5 ст л растительного масла
  • Соль (около 1/2 ч л), специи (например, паприка и сушёный чеснок — по 1 ч л)
  • Начос или чипсы (2 упаковки)
  • 2-3 ст л муки
  • 2 яйца

Для соуса:

  • 2 ст л сметаны
  • 2 ст л майонеза
  • 1 ч л лимонного сока/столового уксуса
  • Зелень (сушёная или свежая)
  • 1 зубчик чеснока
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Нарежьте куриное филе на полоски равного размера, добавьте растительное масло, соль и специи. Хорошо перемешайте и оставьте на 30 минут.
  2. Подготовьте панировку. Откройте пачку чипсов и измельчите их. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте щепотку соли, и в еще одну тарелку насыпьте муку.
  3. Обвалите каждый кусочек курицы в муке, затем обмокните в яйце и, в самом конце, в панировке из чипсов. Готовые стрипсы выложите на подготовленный противень на небольшой расстоянии друг от друга.
  4. Выпекайте при 200С около 20 минут.
  5. Чтобы приготовить соус, нужно просто смешать все нужные ингредиенты.

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Теги:
#Рецепт #Закуска #Мясная закуска
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