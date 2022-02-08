Лучше, чем в KFC: рецепт хрустящих куриных стрипсов, которые легко приготовить дома

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Наверное, каждому любителю пенных напитков знакома дилемма, какую закуску приготовить к пиву. К примеру можно приготовить всеми любимое блюдо — пиццу на сковороде, быстрым рецептом которой мы делились раньше. А также можно приготовить хрустящие куриные стрипсов, как в KFC.

Рецепт сочной домашней закуски был опубликован в кулинарном мини-блоге в Инстаграм — eathealthwith. Такие сочные внутри и с хрустящей корочкой снаружи куриные стрипсы станут отличным перекус для всех членов семьи, а также придутся кстати к пиву.

Ингредиенты:

400 гр куриной грудки

1,5 ст л растительного масла

Соль (около 1/2 ч л), специи (например, паприка и сушёный чеснок — по 1 ч л)

Начос или чипсы (2 упаковки)

2-3 ст л муки

2 яйца

Для соуса:

2 ст л сметаны

2 ст л майонеза

1 ч л лимонного сока/столового уксуса

Зелень (сушёная или свежая)

1 зубчик чеснока

Щепотка соли

Способ приготовления:

Нарежьте куриное филе на полоски равного размера, добавьте растительное масло, соль и специи. Хорошо перемешайте и оставьте на 30 минут. Подготовьте панировку. Откройте пачку чипсов и измельчите их. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте щепотку соли, и в еще одну тарелку насыпьте муку. Обвалите каждый кусочек курицы в муке, затем обмокните в яйце и, в самом конце, в панировке из чипсов. Готовые стрипсы выложите на подготовленный противень на небольшой расстоянии друг от друга. Выпекайте при 200С около 20 минут. Чтобы приготовить соус, нужно просто смешать все нужные ингредиенты.

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