Завтрак будет идеальным: рецепт сырников, которые всегда получаются

Такие сырники сведут с ума ваших домочадцев.

Существует множество различных рецептов идеального полезного завтрака. Некоторые эксперты по питанию советуют обязательно включать в него сложные углеводы, другие — полезные жиры. Однако белок также обязательно должен входить в ваш рацион, именно поэтому еще одним вариантом для завтрака могут быть сырники.

Рецептом идеальных сырников поделился кулинарный блогер Антон Дмитриев на странице в Инстаграм.

Прежде всего, для приготовления идеальных сырников блогер советует не использовать мягкий творог в пачках. По его словам, в него требуется очень много муки и в итоге получатся скорее пирожки, чем сырники. В своем рецепте блогер использует муку только снаружи.

Рецепт идеальных сырников

Ингредиенты:

Творог 9% 500 гр.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 50 гр.

Ванилин

Манная крупа 30 гр. (Примерно. Зависит от сухости творога)

Приготовление: все ингредиенты смешать между собой, сформировать сырники и обжарить на небольшом количестве масла.

Важный совет: используйте всегда одну фирму творога так вы сможете понять для себя точное кол-во манки, сахара и т.д.

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