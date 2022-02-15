Что съесть на завтрак, чтобы похудеть: польза мясных блюд

Блюдо, которое убережет вас от переедания в течение целого дня

Завтрак — самый важный прием пищи за день. Так как же максимально использовать его для похудения?

Когда вы сосредоточены только на калориях, может показаться хорошей идеей пропустить завтрак и сохранить эти калории на потом. Хотя это кажется логичным, правда в том, что завтрак может уменьшить чувство голода и тягу к еде в течение дня. Об этом пишет eatthis.com.

Если вы экономите калории на каждом шагу, ваш голод в конце концов настигнет вас, и вы обнаружите, что переедаете. Это часто является прямым результатом недоедания в течение дня. Чтобы чувствовать сытость как можно дольше, ваш завтрак должен быть из сложных углеводов и белков, например, из сладкого картофеля и куриной колбаски.

Что делает такой завтрак эффективным для похудения

Это заставляет вас чувствовать себя сытыми

Продукты с высоким содержанием белка и сложных углеводов являются одними из самых сытных продуктов, которые вы можете съесть. Это означает, что они дольше сохраняют чувство сытости.

Читайте также: Категория Здоровье Что будет с вашим телом, если каждое утро есть овсянку Одна из самых важных вещей, которые вы получите от овсянки — это ощущение сытости между приемами пищи.

Это стабилизирует вашу энергию

Из-за богатой белком куриной колбасы и яиц в этом блюде вы обнаружите, что уровень вашей энергии более стабилен в течение всего утра. Завтраки с высоким содержанием белка улучшают уровень сахара в крови в течение дня и влияют на наш аппетит и тягу к еде ночью.

Это уменьшает тягу к еде

Тяга к еде ночью часто является результатом недостаточного приема пищи в течение дня. Этот завтрак богат супернасыщающим белком и сложными углеводами.

Чтобы не чувствовать голод в течении всего дня, диетологи также рекомендуют приготовить на завтрак тост из авокадо с легким яйцом сверху.