3 минуты и готово: рецепт вкуснейших ленивых вареников с творогом

Ленивые вареники — практически идеальное решение для здорового перекуса или легкого ужина.

Когда хочется вареников, а лепить их лень, тогда на выручку приходит рецепт ленивых вареников. Приготовить такое блюдо сможет каждый, ведь для этого не нужно иметь больших кулинарны навыков, да и продуктов для готовки не нужно много. Отметим, что самыми популярными являются ленивые вареники из творога, рецептом которых мы и хотим с вами поделиться.

Как приготовить ленивые вареники из творога рассказала кулинарный блогер Тата в своем блоге в Инстаграм, который она ведет под ником recepti_ot_tatki. Блогер обещает, что будет очень вкусно.

Ингредиенты:

Творог — 1 кг

Яйца — 10 шт

Соль, сахар — по вкусу

Мука

Способ приготовления:

Смешайте творог и яйца, посолите и добавьте сахар по вкусу. Все хорошенько перемешайте. Потихоньку добавьте муку. Стоит отметить, что муки должно быть гораздо меньше, чем творога. В итоге должна получится масса, которая клеится к рукам, но из нее можно лепить. Обвалите часть творожной массы в муке и сформируйте колбаску. Ее нарежьте на кружочки, толщиной примерно 1 см. Каждый кружочек аккуратно придавите пальцами. Отварите вареники в подсоленной воде. В миску положите сливочное масло, положите в него вареники и добавьте сметану.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова раскрыла секрет, как приготовить послушное, не требующее подсыпки муки и не липнувшее к рукам тесто для вареников.