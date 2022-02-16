3 минуты и готово: рецепт вкуснейших ленивых вареников с творогом
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Ленивые вареники — практически идеальное решение для здорового перекуса или легкого ужина.
Когда хочется вареников, а лепить их лень, тогда на выручку приходит рецепт ленивых вареников. Приготовить такое блюдо сможет каждый, ведь для этого не нужно иметь больших кулинарны навыков, да и продуктов для готовки не нужно много. Отметим, что самыми популярными являются ленивые вареники из творога, рецептом которых мы и хотим с вами поделиться.
Как приготовить ленивые вареники из творога рассказала кулинарный блогер Тата в своем блоге в Инстаграм, который она ведет под ником recepti_ot_tatki. Блогер обещает, что будет очень вкусно.
Ингредиенты:
- Творог — 1 кг
- Яйца — 10 шт
- Соль, сахар — по вкусу
- Мука
Способ приготовления:
- Смешайте творог и яйца, посолите и добавьте сахар по вкусу. Все хорошенько перемешайте.
- Потихоньку добавьте муку. Стоит отметить, что муки должно быть гораздо меньше, чем творога. В итоге должна получится масса, которая клеится к рукам, но из нее можно лепить.
- Обвалите часть творожной массы в муке и сформируйте колбаску. Ее нарежьте на кружочки, толщиной примерно 1 см. Каждый кружочек аккуратно придавите пальцами.
- Отварите вареники в подсоленной воде.
- В миску положите сливочное масло, положите в него вареники и добавьте сметану.
Ранее "Телеграф" писал, что экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова раскрыла секрет, как приготовить послушное, не требующее подсыпки муки и не липнувшее к рукам тесто для вареников.
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