Укр

Пицца-"пятиминутка": рецепт идеальной закуски на все случаи жизни

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Такая пицца готовится невероятно быстро
Такая пицца готовится невероятно быстро

Это блюдо готовится без лишних усилий, а получается очень вкусным.

Трудно найти человека, который бы не любил такое популярное блюдо, пришедшее к нам из Италии, как пицца. Она готовится очень просто и быстро, ведь сделать пиццу на сковороде можно буквально за 15 минут, а вкус при этом получается просто божественный.

На этот раз фуд-блогер kristina_ne_pp поделилась рецептом пиццы на скорую руку, которую можно приготовить всего за 5 минут, а выпекаться она будет всего 10 минут.

Ингредиенты:

  • Сметана — 5 ст.л.
  • Майонез — 5 ст.л.
  • Мука — 9 ст.л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Разрыхлитель — 0,5 ч.л.
  • Соль — на кончике ч.л.
  • Начинка — любая

Способ приготовления:

  1. Нам понадобится 5 ложек сметаны, 5 ложек майонеза, 9 ложек муки, разрыхлитель, соль, 2 яйца. Перемешиваем.
  2. Формируем основу из теста (на пергаменте или коврике, чтобы не прилипло!), немного кетчупа, 2 вида колбасы, огурчики, болгарский перец, сыр и отправляем в духовку при 190 гр. на 10-15 минут.

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