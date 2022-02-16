Пицца-"пятиминутка": рецепт идеальной закуски на все случаи жизни

Это блюдо готовится без лишних усилий, а получается очень вкусным.

Трудно найти человека, который бы не любил такое популярное блюдо, пришедшее к нам из Италии, как пицца. Она готовится очень просто и быстро, ведь сделать пиццу на сковороде можно буквально за 15 минут, а вкус при этом получается просто божественный.

На этот раз фуд-блогер kristina_ne_pp поделилась рецептом пиццы на скорую руку, которую можно приготовить всего за 5 минут, а выпекаться она будет всего 10 минут.

Ингредиенты:

Сметана — 5 ст.л.

Майонез — 5 ст.л.

Мука — 9 ст.л.

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 0,5 ч.л.

Соль — на кончике ч.л.

Начинка — любая

Способ приготовления:

Нам понадобится 5 ложек сметаны, 5 ложек майонеза, 9 ложек муки, разрыхлитель, соль, 2 яйца. Перемешиваем. Формируем основу из теста (на пергаменте или коврике, чтобы не прилипло!), немного кетчупа, 2 вида колбасы, огурчики, болгарский перец, сыр и отправляем в духовку при 190 гр. на 10-15 минут.

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