Пицца-"пятиминутка": рецепт идеальной закуски на все случаи жизни
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Это блюдо готовится без лишних усилий, а получается очень вкусным.
Трудно найти человека, который бы не любил такое популярное блюдо, пришедшее к нам из Италии, как пицца. Она готовится очень просто и быстро, ведь сделать пиццу на сковороде можно буквально за 15 минут, а вкус при этом получается просто божественный.
На этот раз фуд-блогер kristina_ne_pp поделилась рецептом пиццы на скорую руку, которую можно приготовить всего за 5 минут, а выпекаться она будет всего 10 минут.
Ингредиенты:
- Сметана — 5 ст.л.
- Майонез — 5 ст.л.
- Мука — 9 ст.л.
- Яйца — 2 шт.
- Разрыхлитель — 0,5 ч.л.
- Соль — на кончике ч.л.
- Начинка — любая
Способ приготовления:
- Нам понадобится 5 ложек сметаны, 5 ложек майонеза, 9 ложек муки, разрыхлитель, соль, 2 яйца. Перемешиваем.
- Формируем основу из теста (на пергаменте или коврике, чтобы не прилипло!), немного кетчупа, 2 вида колбасы, огурчики, болгарский перец, сыр и отправляем в духовку при 190 гр. на 10-15 минут.
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