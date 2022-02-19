Укр

"Мурманское сало": раскрыт особый способ засолки скумбрии, которая тает во рту

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
298
"Мурманское сало" - рецепт
"Мурманское сало" - рецепт

Особый посол скумбрии ранее был очень распространен

Скумбрию "по 8 гривен" за кг со слов жены президента Украины Владимира Зеленского будут с юмором вспоминать еще очень долго. А ведь из этой рыбки можно приготовить много разнообразных блюд: скумбрию можно запечь в духовке или засолить. Знаменитое "Мурманское сало" продолжают ценить за вкус и простоту приготовления.

Рецептом особого посола скумбрии в Инстаграме поделился кулинарный блогер Culinary Maniac.

Как приготовить "Мурманское сало"

Ингредиенты:

  • Скумбрия (свежемороженная) — 1 шт.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Перец чёрный молотый — 0.5 ч.л.
  • Укроп (небольшой пучок)
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Растительное масло (ароматное) — 30 мл.

Приготовление:

  1. Скумбрию моем, отрезаем голову, хвост, плавники. Режем пополам, убираем внутренности и косточки.
  2. Немного солим и перчим каждую часть.
  3. Смешиваем в блендере чеснок, масло и укроп. Получившуюся смесь распределяем по всей поверхности скумбрии.
  4. Кладем одну половину филе на другую и заматываем вместе пищевой пленкой.
  5. Отправляем в морозилку всего на 2 часа и можно пробовать.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как запечь скумбрию, чтобы было легко и вкусно.

Теги:
#Рыба #Рецепты #Закуски #Сало #Скумбрия
Зеленский вернется в Украину 19 февраля, хотя мероприятие запланировано до 20
Политика
Зеленский покинет Украину, несмотря на обострение на фронте: куда и зачем полетит президент
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский вернется в Украину 19 февраля, хотя мероприятие запланировано до 20
Зеленский покинет Украину, несмотря на обострение на фронте: куда и зачем полетит президент
Дата публикации
Категория
Жителей ОРДЛО переполошили громкими заявлениями
Путин отказался от контактов с Украиной и сделал еще один шаг к большой войне на Донбассе
Дата публикации
Категория
Людей из оккупированной части Донбасса вывозят в Россию
Обострение на фронте и эвакуация жителей в Россию: что происходит на Донбассе прямо сейчас (обновляется)
Дата публикации
Категория
Ценники на продукты в Украине все больше удивляют
Масло уже по 300 гривен, овощи подорожали в разы: поможет ли новая идея “Слуг” остановить рост цен
Дата публикации
Категория
Пролилась кровь участников протестов
8 лет назад на Майдане начали убивать: что вспоминают очевидцы тех кровавых дней