О таком ужине мечтают все: рецепт сочных пельменей с курицей от Клопотенко (видео)

Кулинар также рассказал, как приготовить идеальное тесто на пельмени

Когда хочется сытно и вкусно покушать, отличным вариантом является простые пельмени. Их можно как сварить, так и пожарить — это уже зависит от предпочтений каждого.

Украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает приготовить пельмени из куриного фарша. Они получаются нежные и вкусные. Также шеф-повар расскажет, как приготовить идеальное тесто на пельмени. Время приготовления займет не более часа.

Как приготовить пельмени с курицей

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки (+ для подпила)

250 мл горячей воды

3 ст. л масла

½ ч. л. соли

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Для начинки :

500 г куриного фарша

50 мл холодной воды

10 веточек петрушки

½ ч. л семян фенхеля

сливочное масло, сметана или уксус для подачи

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Делаем тесто: смешиваем 500 г муки из 3 ст. л растительного масла и ½ ч. л. соли. Вливаем 250 мл горячей воды. Сначала смешиваем ложкой, затем руками. Затем обертываем тесто пленкой. Делаем начинку: выкладываем в миску 500 г сочного куриного фарша. Вливаем 50 мл прохладной воды. Затем мелко рубим петрушку и высыпаем в миску с фаршем. Далее добавляем в фарш ½ ч. л. семена фенхеля и соль с перцем по вкусу. Перемешиваем. Подпиливаем рабочую поверхность мукой, раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной примерно 2 мм. Стаканом из теста выжимаем кружки, в каждый из которых укладываем по 1 ч. л. начинки. Лепим как вареники. Варим пельмени в подсоленной кипящей воде примерно 3-4 минуты до готовности фарша. Заправляем сметаной, уксусом или сливочным маслом. Приятного аппетита!

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