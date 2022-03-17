Укр

Без духовки и автоклава: самый простой рецепт тушенки из курицы

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
65
Тушенка из курицы - очень питательное блюдо Новость обновлена 17 марта 2022, 09:14
Тушенка из курицы - очень питательное блюдо

Такая тушенка может храниться целый год

В условиях военного времени такое блюдо как тушенка актуально как никогда. Существует множество рецептов тушенки, по которым ее легко приготовить в домашних условиях. Публикуем для вас рецепт тушенки из курицы, для приготовления которой даже не понадобится духовка.

Рецепт домашней тушенки из курицы

Ингредиенты:

  • Курица — 4 кг
  • Уксус — 4 ст.л.
  • Петрушка — 1 пуч.
  • Черный перец молотый
  • Соль — 5 ч.л.
  • Лук — 4 шт
  • Паприка по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разрежьте курицу на крупные куски, хорошо помойте и просушите.
  2. Переложите курицу в большую емкость, добавьте 4 ч. л. соли, перец, паприку (или другие специи по своему вкусу) и уксус 4 %. Хорошо перемешайте и оставьте на 30–60 минут мариноваться.
  3. Нарежьте лук кольцами, а петрушку порубите. Смешайте подготовленные ингредиенты вместе, посолите.
  4. Вымойте и высушите литровые банки. На дно каждой выложите немного лука с петрушкой, затем слой мяса, опять лук, и так заполните емкость доверху. Плотно закройте крышками.
  5. Застелите дно кастрюли полотенцем, поместите в нее банки и залейте водой, чтобы она полностью покрыла тару. Доведите до кипения, после чего томите заготовку 6 часов на медленном огне. Оставьте тушенку в кастрюле до полного остывания.

Поскольку мясо готовится под крышкой, оно выделяет много своего сока. Поэтому получается мягким, с насыщенным вкусом. После остывания жидкость превращается в желейную массу и служит природным консервантом. Хранить куриную тушенку можно до 12 месяцев при условии, что температура не будет превышать +10 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить хлеб без дрожжей дома.

Теги:
#Рецепт
Украинские бойцы успешно отбивают попытки наступления противника
Украина
ВСУ успешно сдерживает врага: свежие карты боев в Украине на 17 марта
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинские бойцы успешно отбивают попытки наступления противника
ВСУ успешно сдерживает врага: свежие карты боев в Украине на 17 марта
Дата публикации
Категория
В украинских городах после обстрела - масштабные пожары
Разрушенные Волноваху, Харьков и Чернигов показали на страшных фото со спутников
Дата публикации
Категория
Людей выводили с 11 по 16 этаж
В Киеве обломки ракет попали в многоэтажку, есть жертва (фото, видео)
Дата публикации
Категория
ВСУ
Русские военные дезертируют и отказываются воевать - Генштаб
Дата публикации
Категория
Мирные украинцы продолжают страдать из-за российского вторжения
Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам