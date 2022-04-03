Чем перекусить в бомбоубежище: варианты начинок для лаваша

Услышав сигнал тревоги, следует захватить с собой небольшой перекус для себя и своих близких

К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с частыми сиренами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. И все равно мы должны есть и поддерживать организм даже в таких условиях.

Одним из вариантов быстрого перекуса может стать лаваш с начинкой, пишет в Инстаграме диетолог Светлана Фус.

По ее словам, начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок: вареное куриное или индюшиное филе; нежирные твердые сыры; обезжиренный творог;⁣⁣ жареные грибы; овощи;⁣⁣ любая зелень; рыба (особенно филе из нежирных сортов); хумус; маринованный лук;⁣⁣ чеснок (немного).

Варианты начинок для лаваша:

Творог + зелень + чеснок.

Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.

Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.

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Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.

Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка + зубчик чеснока.

Творог + банан.

В качестве специй в начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое.

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