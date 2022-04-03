Чем перекусить в бомбоубежище: варианты начинок для лаваша
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Услышав сигнал тревоги, следует захватить с собой небольшой перекус для себя и своих близких
К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с частыми сиренами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. И все равно мы должны есть и поддерживать организм даже в таких условиях.
Одним из вариантов быстрого перекуса может стать лаваш с начинкой, пишет в Инстаграме диетолог Светлана Фус.
По ее словам, начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок: вареное куриное или индюшиное филе; нежирные твердые сыры; обезжиренный творог; жареные грибы; овощи; любая зелень; рыба (особенно филе из нежирных сортов); хумус; маринованный лук; чеснок (немного).
Варианты начинок для лаваша:
- Творог + зелень + чеснок.
- Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.
- Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.
- Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.
- Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка + зубчик чеснока.
- Творог + банан.
В качестве специй в начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое.
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