Укр

Чем перекусить в бомбоубежище: варианты начинок для лаваша

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Лаваш с начинкой Новость обновлена 03 апреля 2022, 18:43
Лаваш с начинкой

Услышав сигнал тревоги, следует захватить с собой небольшой перекус для себя и своих близких

К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с частыми сиренами, которыми нельзя пренебрегать. И порой в бомбоубежищах нужно провести не один час. И все равно мы должны есть и поддерживать организм даже в таких условиях.

Одним из вариантов быстрого перекуса может стать лаваш с начинкой, пишет в Инстаграме диетолог Светлана Фус.

По ее словам, начинкой для лаваша должны стать продукты, которые можно приготовить, нарезать и хранить в холодильнике в качестве заготовок: вареное куриное или индюшиное филе; нежирные твердые сыры; обезжиренный творог;⁣⁣ жареные грибы; овощи;⁣⁣ любая зелень; рыба (особенно филе из нежирных сортов); хумус; маринованный лук;⁣⁣ чеснок (немного).

Варианты начинок для лаваша:

  • Творог + зелень + чеснок.
  • Курица + листья салата + помидор + дижонская горчица.
  • Рыба + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.
  • Консервированный тунец в собственном соку + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.
  • Сливочный сыр (нежирный) + курица/индейка + зубчик чеснока.
  • Творог + банан.

В качестве специй в начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. В начинку лучше добавлять растительное масло, например оливковое.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить воздушный домашний хлеб на сковороде.

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