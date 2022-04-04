Как приготовить ароматные пампушки без яиц: простой рецепт

Нет причин отказывать себе во вкусной пышной булочке за неимением одного, казалось бы, нужного ингредиента

Без яиц можно приготовить не один вид хлебобулочных изделий. Так, без этого скрепляющего продукта хорошо получается состряпать воздушный и легкий хлеб на воде. В этот раз мы предлагаем рецепт пышных, ароматных пампушек, которые можно сделать с чесноком.

Тесто получается очень мягким, легким и воздушным, пишет saitkulinarii.info.

Ингредиенты:

1 стакан теплой воды;

2 ст.л. сахара;

3 ст.л. подсолнечного масла;

11 грамм сухих дрожжей;

щепотка соли;

3 стакана муки.

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Способ приготовления:

Вода должна быть теплой, не кипяток (50-60 градусов). Сразу смешайте в миске воду, сахар, соль, дрожжи масло и постепенно добавляя муку замесите тесто. Сначала перемешивайте ложкой, а затем руками. Тесто немного должно липнуть к рукам, не стоит сильно забивать его мукой. Форму для выпечки смажьте маслом. Скатайте шарики размером как небольшое яблоко. Выложите в форму рядом друг с другом. Духовку уже можно нагревать до 180 градусов. Дайте булочкам постоять примерно 2-3 минуты и отправьте в горячую духовку выпекаться до готовности. Где-то посередине выпекания смажьте верх булочек смесью из воды и сахара.

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