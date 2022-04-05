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Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире: выходит вкусно и много

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Кексы на кефире - простой рецепт
Кексы на кефире - простой рецепт

Этот рецепт кексов действительно очень прост и дешев – на кефире

В тесто для этих вкусных кексов можно добавлять изюм, орехи, мак, кокос, цукаты. Можно разделить тесто на части и в каждую положить свой наполнитель – тогда будут кексы с разными вкусами.

Ингредиенты:

  • 400 г кефира (можно заменить на питьевой йогурт или простоквашу),
  • 1,5 ст. сахара,
  • 4 яйца,
  • 0,5 ч. ложки соды,
  • 1 п. (18 г) разрыхлителя,
  • 1 ст. растопленного маргарина (масла или одного и второго),
  • 4 ст. муки, ваниль. Объем стакана – 250 мл.

Приготовление:

  1. Яйца взбить с сахаром до очень пышной пены. Добавить йогурт, растопленный, но остывший маргарин, погашенную уксусом соду, муку, смешанную с разрыхлителем, взбить до однородности на малых оборотах миксера.
  2. На два противня от духовки расставить металлические формочки. Вставить в них бумажные формочки. Выложить тесто ложкой в ​​бумажные формочки.
  3. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке примерно 20-30 мин. Посыпать сахарной пудрой.
  • Из этого теста можно испечь один большой кекс (печется дольше, около 1 часа).

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#Рецепты #Кексы
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