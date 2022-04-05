Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире: выходит вкусно и много

Этот рецепт кексов действительно очень прост и дешев – на кефире

В тесто для этих вкусных кексов можно добавлять изюм, орехи, мак, кокос, цукаты. Можно разделить тесто на части и в каждую положить свой наполнитель – тогда будут кексы с разными вкусами.

Ингредиенты:

400 г кефира (можно заменить на питьевой йогурт или простоквашу),

1,5 ст. сахара,

4 яйца,

0,5 ч. ложки соды,

1 п. (18 г) разрыхлителя,

1 ст. растопленного маргарина (масла или одного и второго),

4 ст. муки, ваниль. Объем стакана – 250 мл.

Приготовление:

Яйца взбить с сахаром до очень пышной пены. Добавить йогурт, растопленный, но остывший маргарин, погашенную уксусом соду, муку, смешанную с разрыхлителем, взбить до однородности на малых оборотах миксера. На два противня от духовки расставить металлические формочки. Вставить в них бумажные формочки. Выложить тесто ложкой в ​​бумажные формочки. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке примерно 20-30 мин. Посыпать сахарной пудрой.

Из этого теста можно испечь один большой кекс (печется дольше, около 1 часа).

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