Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире: выходит вкусно и много
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Этот рецепт кексов действительно очень прост и дешев – на кефире
В тесто для этих вкусных кексов можно добавлять изюм, орехи, мак, кокос, цукаты. Можно разделить тесто на части и в каждую положить свой наполнитель – тогда будут кексы с разными вкусами.
Ингредиенты:
- 400 г кефира (можно заменить на питьевой йогурт или простоквашу),
- 1,5 ст. сахара,
- 4 яйца,
- 0,5 ч. ложки соды,
- 1 п. (18 г) разрыхлителя,
- 1 ст. растопленного маргарина (масла или одного и второго),
- 4 ст. муки, ваниль. Объем стакана – 250 мл.
Приготовление:
- Яйца взбить с сахаром до очень пышной пены. Добавить йогурт, растопленный, но остывший маргарин, погашенную уксусом соду, муку, смешанную с разрыхлителем, взбить до однородности на малых оборотах миксера.
- На два противня от духовки расставить металлические формочки. Вставить в них бумажные формочки. Выложить тесто ложкой в бумажные формочки.
- Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке примерно 20-30 мин. Посыпать сахарной пудрой.
- Из этого теста можно испечь один большой кекс (печется дольше, около 1 часа).
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