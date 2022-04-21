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Без белков и желатина: рецепт глазури для пасок, которая не липнет

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Без белков и желатина: рецепт глазури для пасок, которая не липнет

Украшение пасок — важная часть пасхальных приготовлений

Ну какая праздничная паска без белой, посыпанной различной посыпкой, верхушки, которую так и норовят съесть как дети, так и взрослые. Однако часто глазурь получается очень липкой и быстро крошится, что делает вид пасхальной выпечки не привлекательным.

"Телеграф" рассказывает, как приготовить белоснежную глазурь для пасок, которая не буде липнуть к рукам. Отметим, что для ее приготовления вам не понадобятся яйца и желатин.

Глазурь для паски: рецепт

Рецептом такой глазури поделилась кулинарный блогер Yulia Kysil у себя в ТикТоке.

Ингредиенты:

  • Сахарная пудра — 150 гр,
  • Молоко — 1-1,5 ст.л
  • Сок лимона по желанию

Способ приготовления:

  1. Смешайте пудру молоко и добавьте пару капель лимонного сока (по желанию), и тщательно все перемешайте. Пропорции можете менять по ходу приготовления глазури, руководствуясь количеством, которое вам нужно в итоге.
  2. Консистенцию можно делать как гуще, так глазурь будет застывать быстрее, так и более редкой, однако тогда масса будет застывать дольше. Густая глазурь также выгляди более плотной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить творожную паску без яиц. Блюдо легкое, нежное и простое в приготовлении.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Пасха #Глазурь #Сахарная глазурь #Глазурь на кулич #Глазурь на Пасху #Глазурь для паски
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