Без белков и желатина: рецепт глазури для пасок, которая не липнет

Украшение пасок — важная часть пасхальных приготовлений

Ну какая праздничная паска без белой, посыпанной различной посыпкой, верхушки, которую так и норовят съесть как дети, так и взрослые. Однако часто глазурь получается очень липкой и быстро крошится, что делает вид пасхальной выпечки не привлекательным.

"Телеграф" рассказывает, как приготовить белоснежную глазурь для пасок, которая не буде липнуть к рукам. Отметим, что для ее приготовления вам не понадобятся яйца и желатин.

Глазурь для паски: рецепт

Рецептом такой глазури поделилась кулинарный блогер Yulia Kysil у себя в ТикТоке.

Ингредиенты:

Сахарная пудра — 150 гр,

Молоко — 1-1,5 ст.л

Сок лимона по желанию

Способ приготовления:

Смешайте пудру молоко и добавьте пару капель лимонного сока (по желанию), и тщательно все перемешайте. Пропорции можете менять по ходу приготовления глазури, руководствуясь количеством, которое вам нужно в итоге. Консистенцию можно делать как гуще, так глазурь будет застывать быстрее, так и более редкой, однако тогда масса будет застывать дольше. Густая глазурь также выгляди более плотной.

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