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Как пожарить филе курицы, чтобы мясо получилось нежным: секрет от известного кулинара

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Куриное филе Новость обновлена 29 апреля 2022, 22:58
Куриное филе

Для приготовления понадобится минимум продуктов и сковорода

Этот рецепт жареного куриного филе с простыми ингредиентами подойдет для всех украинцев, у которых нет времени на долгую готовку.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом блюда, которое без особых хлопот получается очень вкусный и нежным.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Растительное масло
  • Сливочное масло
  • Лимон

Приготовление:

  1. Филе разрезаете вдоль, чтобы получить более тонкие кусочки (как на видео внизу). Перекладываете жариться на сковороду. Сковорода должна содержать 50 мл масла и быть хорошо разогретой.
  2. На медленном огне доводите курицу до золотистой корочки с обеих сторон (это где-то 7-10 минут). Посолите и поперчите мясо по вкусу с обеих сторон. Выдавите сок половины лимона, добавьте 40 г сливочного масла и цедру лимона (тоже половины).
  3. Тушите все вместе минут 5-7 на маленьком огне. Когда переложите на тарелку, обязательно полейте тем, что осталось в сковороде. Этот соус сделает вкус курицы прекрасным. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить вкусный шашлык всего за 15 минут.

Теги:
#Рецепты #Куриное филе #Евгений Клопотенко
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