Как пожарить филе курицы, чтобы мясо получилось нежным: секрет от известного кулинара

Для приготовления понадобится минимум продуктов и сковорода

Этот рецепт жареного куриного филе с простыми ингредиентами подойдет для всех украинцев, у которых нет времени на долгую готовку.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом блюда, которое без особых хлопот получается очень вкусный и нежным.

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.

Растительное масло

Сливочное масло

Лимон

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Приготовление:

Филе разрезаете вдоль, чтобы получить более тонкие кусочки (как на видео внизу). Перекладываете жариться на сковороду. Сковорода должна содержать 50 мл масла и быть хорошо разогретой. На медленном огне доводите курицу до золотистой корочки с обеих сторон (это где-то 7-10 минут). Посолите и поперчите мясо по вкусу с обеих сторон. Выдавите сок половины лимона, добавьте 40 г сливочного масла и цедру лимона (тоже половины). Тушите все вместе минут 5-7 на маленьком огне. Когда переложите на тарелку, обязательно полейте тем, что осталось в сковороде. Этот соус сделает вкус курицы прекрасным. Приятного аппетита!

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