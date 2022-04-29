Как пожарить филе курицы, чтобы мясо получилось нежным: секрет от известного кулинара
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Для приготовления понадобится минимум продуктов и сковорода
Этот рецепт жареного куриного филе с простыми ингредиентами подойдет для всех украинцев, у которых нет времени на долгую готовку.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом блюда, которое без особых хлопот получается очень вкусный и нежным.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 2 шт.
- Растительное масло
- Сливочное масло
- Лимон
Приготовление:
- Филе разрезаете вдоль, чтобы получить более тонкие кусочки (как на видео внизу). Перекладываете жариться на сковороду. Сковорода должна содержать 50 мл масла и быть хорошо разогретой.
- На медленном огне доводите курицу до золотистой корочки с обеих сторон (это где-то 7-10 минут). Посолите и поперчите мясо по вкусу с обеих сторон. Выдавите сок половины лимона, добавьте 40 г сливочного масла и цедру лимона (тоже половины).
- Тушите все вместе минут 5-7 на маленьком огне. Когда переложите на тарелку, обязательно полейте тем, что осталось в сковороде. Этот соус сделает вкус курицы прекрасным. Приятного аппетита!
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