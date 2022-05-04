Почему блины получаются резиновыми: ошибки, которые делают все

Рецепт блинчиков не сложный, но бывает, что с ним не все могут справиться.

Блинчики – это очень простое блюдо, которое можно есть в любое время суток. В их состав входят простые ингредиенты, имеющиеся в каждом доме, однако несмотря на простоту рецепта, в процессе приготовления могут быть начаться сложности, и готовое блюдо будет жестким и резиновым.

Все эти ошибки при приготовлении блинов необходимо избегать, и тогда они будут получаться очень вкусными и нежными. Самые распространенные причины, из-за которых блины не получаются, сообщает Ukr.Media.

Почему блинчики получаются резиновыми

Нет разрыхлителя. Если в тесто добавить маленькое количество разрыхлителя, то блины будут напоминать резину.

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Качество и количество муки. Если в тесто добавить много муки, блины будут тягучими.

Если в тесто добавить много муки, блины будут тягучими. Тесто густое. Из-за большого количества муки или недостатка яиц на блинах будет образовываться корочка, а внутренний их слой будет оставаться при этом сырым.

Из-за большого количества муки или недостатка яиц на блинах будет образовываться корочка, а внутренний их слой будет оставаться при этом сырым. Умеренное количество масла. При ее большом количестве блины не только получатся жирными, но еще и резиновыми.

При ее большом количестве блины не только получатся жирными, но еще и резиновыми. Много яиц. В тесте не должно быть много белка. Иначе блины будут больше напоминать омлет по вкусу.

Также хозяюшек могут беспокоить комки, которые образуются в испеченных блинчиках. Как их "миновать" во время приготовления теста — узнайте в нашем предыдущем материале.