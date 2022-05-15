Как "спасти" шашлык от пересола: 3 легчайших способа, о которых знает хитрая хозяйка
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С таким кулинарным промахом, возможно, сталкивался каждый
Каждый любитель шашлыка имеет свой проверенный рецепт. Однако даже с ним многие допускают ошибки, в частности, пересаливают мясо. Чтобы "спасти" слишком соленый шашлык за час до выезда на природу, можно воспользоваться советами опытных хозяек.
Стоит заранее отметить, что соль в маринад лучше не добавлять, пишет vazhnoznat.com. Эта специя выводит сок из продукта, в итоге делая шашлык сухим и резиновым. Необходимо снимать пробу с мяса еще до того, как его жарить.
Что делать, если шашлык получился пересоленным
Использование кислоты
Добавьте в мясо кислоту, тот же уксус. Лишнюю соль из мяса оно не выведет, но сможет сбалансировать вкус, чтобы соль не так чувствовалась в шашлыке.
Добавление воды
Промойте мясо проточной водой. Она выведет из мяса лишние пряности. В этом случае после жарки мясо получится сочным и мягким.
Использование молочных продуктов
Добавьте к мясу немного жиров. Если пересолить шашлык, многие кулинарные эксперты советуют добавить в маринад молочный продукт: молоко или сметану. Это не только устранит пересол, но и сделает блюдо более приятным на вкус.
Ранее "Телеграф" писал, почему мясо для шашлыка нельзя мариновать в майонезе.