Укр

Как "спасти" шашлык от пересола: 3 легчайших способа, о которых знает хитрая хозяйка

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
59
Что делать, если шашлык получился пересоленным Новость обновлена 15 мая 2022, 17:24
Что делать, если шашлык получился пересоленным

С таким кулинарным промахом, возможно, сталкивался каждый

Каждый любитель шашлыка имеет свой проверенный рецепт. Однако даже с ним многие допускают ошибки, в частности, пересаливают мясо. Чтобы "спасти" слишком соленый шашлык за час до выезда на природу, можно воспользоваться советами опытных хозяек.

Стоит заранее отметить, что соль в маринад лучше не добавлять, пишет vazhnoznat.com. Эта специя выводит сок из продукта, в итоге делая шашлык сухим и резиновым. Необходимо снимать пробу с мяса еще до того, как его жарить.

Что делать, если шашлык получился пересоленным

Использование кислоты

Добавьте в мясо кислоту, тот же уксус. Лишнюю соль из мяса оно не выведет, но сможет сбалансировать вкус, чтобы соль не так чувствовалась в шашлыке.

Добавление воды

Промойте мясо проточной водой. Она выведет из мяса лишние пряности. В этом случае после жарки мясо получится сочным и мягким.

Использование молочных продуктов

Добавьте к мясу немного жиров. Если пересолить шашлык, многие кулинарные эксперты советуют добавить в маринад молочный продукт: молоко или сметану. Это не только устранит пересол, но и сделает блюдо более приятным на вкус.

Ранее "Телеграф" писал, почему мясо для шашлыка нельзя мариновать в майонезе.

Теги:
#Шашлык #Шашлыки