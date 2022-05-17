Почему свеклу для борща не нужно варить и как ее правильно готовить

Этот лайфхак сделает борщ особенно вкусным.

Несмотря на "традиционный" рецепт борща, у каждой хозяйки есть свои секреты и лайфхаки, как сделать блюдо еще вкуснее. К примеру в борщ можно добавить старое сало, для того чтобы придать ему неповторимый вкус и аромат. Также усилить вкусовые может помочь и замена "стандартной" вареной свеклы на печеную.

Рецептом борща с печенной свеклой поделился портал km-doma.

Ингредиенты:

Говяжья грудинка на косточке — 450 гр.

Сало соленое или копченое — 150 гр.

Лук репчатый — 2 шт.

Свёкла (крупная) — 2 шт.

Картофель (средний) — 2 шт.

Морковь (средняя) — 2 шт.

Капуста белокочанная — 500 гр.

Чеснок — 4 зубчика

Томатная паста — 3 ст. ложки

Уксус 6% — 3 ч. ложки

Зелень укропа — 0.5 пучка

Лавровый лист — 2 шт.

Сахар — 0.5 ч. ложки

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Грудинку варите в течение 2,5 часов, при малом кипении, снимая пену. Готовый бульон процедите через сито, а мясо остудите и нарежьте на средние кусочки. Одну свеклу оберните двойным слоем фольги и запеките в духовке при температуре 180 градусов 1,5 часа. Лук нарежьте тонкой соломкой, а морковь натрите на крупной терке. Нарежьте сало и половину обжарьте вместе с луком около 5-7 минут. Затем добавьте морковь, и жарьте все еще 10 минут на медленном огне. Оставшуюся половину сала обжарьте вместе с сырой свеклой, которую заранее натрите на крупной терке. Добавьте еще 2 ч. ложки уксуса, сахар и обжаривайте все на малом огне 15 минут при постоянном помешивании. Кожуру от сырой свеклы залейте 1 стаканом бульона, добавьте 1 ч. ложку уксуса и варите 5 минут. После этот бульон процедите и влейте в кастрюлю, доведите до кипения и добавьте нарезанный на средние кубики картофель. Через 5 минут добавьте мелко нашинкованную капусту, и варите ее 5 минут при слабом кипении. Затем добавьте поджарку из лука, моркови, томатную пасту, а также обжаренную свеклу с уксусом и лавровый лист. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите при слабом кипении 10 минут. Запеченную свеклу остудите, очистите от кожуры, натрите на средней терке и добавьте ее борщ вместе с мелко порубленным чесноком и нашинкованной зеленью. Посолите, поперчите, доведите до кипения и варите 1 минуту при среднем кипении. После выключите и отставьте кастрюлю настояться в течение 20 минут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в украинском правительстве хотят популяризовать борщ и другие национальные блюда на мировом уровне. Еще раньше появилась инициатива касаемо введения в календарь специального "вкусного" праздника, которым может стать День украинского борща.

Также мы рассказывали, какой секретный ингредиент предлагают добавлять хозяйкам в борщ, чтобы он был самым вкусным.