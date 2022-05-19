Любимое печенье из детства: как приготовить "Гусиные лапки" из обычного творога

Вы не откажитесь от мягкого и нежного печенья с чашечкой горячего чая с лимоном

В детстве наши мамы всегда радовали нас своими кулинарными произведениями. Конечно, изысканных блюд на столе не было, однако им удавалось готовить шедевры из тех простых продуктов, что находились под рукой. Эти блюда, как, например, сырники из творога, были приготовленные с душой, и были для нас самыми лучшими лакомствами в мире.

В этом материале пойдет речь о приготовлении печенья "Гусиные лапки", тесто которого сделано на основе творога и сливочного масла. Оно получается нежным на вкус, пишет vazhnoznat.com.

Как приготовить печенье "Гусиные лапки"

Ингредиенты:

200 г творога

100 г сливочного масла

150 г муки

5 г разрыхлителя

3 ст. л. сахара

щепотка соли

7 г ванильного сахара

сахар на посыпку по вкусу

Приготовление:

В глубокую посуду выложите сливочное масло и творог. Добавьте щепотку соли, ванильный сахар и сахарный песок. Перебейте блендером в однородную массу. К муке высыпьте разрыхлитель и просейте через сито в творожную массу. Размешайте тесто сначала ложкой, потом руками. Рабочую поверхность посыпьте мукой и выложите тесто. Руками соберите его в однородный комок. Потом положите в пакет и отправьте на 30 минут в холодильник. Раскатайте тесто (толщина 2-2,5 мм). Вырежьте с помощью стакана круглые лепешки. Отправьте каждую в сахар для посыпки. Сахарной стороной сверните лепешку внутрь, обмокните в сахар с одной стороны и снова сверните вдвое. Обмокните в сахар и выложите на противень с пергаментной бумагой так, чтобы сахарная сторона оказалась наверху. И так с каждой лепешкой. Отправьте печенье в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

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