Зачем обжаривать вермишель перед варкой: этим лайфхаком пользуются повара в ресторане

Чтобы сделать простой куриный суп по-ресторанному вкусным, понадобится жареная вермишель

Секретов приготовления супов очень много и у каждой хозяйки имеется свой собственный рецепт ароматного блюда, который не похож на другие. Классикой домашней кухни остается куриный суп с вермишелью — он очень полезный и является незаменимым горячим блюдом в рационе.

Чтобы куриный суп был по-ресторанному вкусным и оригинальным, перед варкой вермишель к блюду следует обжарить. Об этом пишет vazhnoznat.com.

Зачем обжаривать вермишель для супа перед варкой

Предварительная обжарка не даст вермишели развариться, а также макаронные изделия будут держать свою форму и во время варки, и после нее. Не стоит переживать, что после этого процесса макароны будут твердыми. Секрет заключается в том, что они не станут "ползучими", когда суп постоит на плите несколько часов.

Как это сделать: высыпьте вермишель на разогретую сковороду. Смазывать ее не нужно. Обжариваем вермишель, периодически встряхивая сковороду, до золотистого цвета. Затем отправляем макароны в кастрюлю с супом и варим еще несколько минут.

А если хотите получить более наваристый и сытный суп, то при жарке можете добавить к вермишели немного сливочного масла.

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