Рулетики из баклажанов, которые точно не испортят фигуру: простой рецепт с сыром

Очень хорошо блюдо подойдет тем, кто не хочет поправиться этим летом

Баклажаны, которые дачники ценят за отменный вкус и отсутствие горечи, считаются одними из самых диетических продуктов, однако, как считает большинство диетологов, это блюдо никак нельзя назвать диетическим — при жарке баклажаны впитывают очень много растительного масла. Да и сыр, заправленный майонезом, привносит свою часть дополнительных калорий. В этом материале пойдет речь об очень легком рецепте рулеток из баклажанов, который по достоинству оценят любители правильного питания.

Как приготовить рулетики из баклажанов с сыром, чтобы они получились и вкусными, и полезными, пишет vazhnoznat.com.

Рулетики из баклажанов с сыром — диетический рецепт

Ингредиенты:

2 крупных баклажана

горсть грецких орехов

2 веточки базилика

1 зубчик чеснока

150–200 г мягкого сыра

1 ст. л. оливкового масла

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Срезаем с баклажанов кончики и нарезаем вдоль на тонкие пластины. Посыпаем слайсы солью и убираем в сторону. На разогретой сковороде подсушиваем горсть грецких орехов. После этого их нужно очистить от шелухи и нарубить на мелкие кусочки. Нарезаем мелко листья базилика. Делаем начинку: берем мягкий сыр (рикотта, брынза или фета). Добавляем к нему оливковое масло. Солим и перчим. Сыр смешиваем с рублеными орешками и базиликом. Добавляем также измельченный зубчик чеснока и перемешиваем. Ставим начинку в холодильник. Возвращаемся к баклажанам. Промойте овощи под проточной водой, чтобы убрать излишки соли. Сушим бумажным полотенцем. Немного сбрызните растительным маслом и отправьте баклажаны на разогретый гриль. Закройте крышкой и обжаривайте до готовности на режиме выше среднего. Выложите на один край каждого кусочка немного начинки. Заверните в рулетик. Приятного аппетита!

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