Рулетики из баклажанов, которые точно не испортят фигуру: простой рецепт с сыром
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Очень хорошо блюдо подойдет тем, кто не хочет поправиться этим летом
Баклажаны, которые дачники ценят за отменный вкус и отсутствие горечи, считаются одними из самых диетических продуктов, однако, как считает большинство диетологов, это блюдо никак нельзя назвать диетическим — при жарке баклажаны впитывают очень много растительного масла. Да и сыр, заправленный майонезом, привносит свою часть дополнительных калорий. В этом материале пойдет речь об очень легком рецепте рулеток из баклажанов, который по достоинству оценят любители правильного питания.
Как приготовить рулетики из баклажанов с сыром, чтобы они получились и вкусными, и полезными, пишет vazhnoznat.com.
Рулетики из баклажанов с сыром — диетический рецепт
Ингредиенты:
- 2 крупных баклажана
- горсть грецких орехов
- 2 веточки базилика
- 1 зубчик чеснока
- 150–200 г мягкого сыра
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Срезаем с баклажанов кончики и нарезаем вдоль на тонкие пластины. Посыпаем слайсы солью и убираем в сторону.
- На разогретой сковороде подсушиваем горсть грецких орехов. После этого их нужно очистить от шелухи и нарубить на мелкие кусочки. Нарезаем мелко листья базилика.
- Делаем начинку: берем мягкий сыр (рикотта, брынза или фета). Добавляем к нему оливковое масло. Солим и перчим. Сыр смешиваем с рублеными орешками и базиликом. Добавляем также измельченный зубчик чеснока и перемешиваем. Ставим начинку в холодильник.
- Возвращаемся к баклажанам. Промойте овощи под проточной водой, чтобы убрать излишки соли. Сушим бумажным полотенцем. Немного сбрызните растительным маслом и отправьте баклажаны на разогретый гриль. Закройте крышкой и обжаривайте до готовности на режиме выше среднего.
- Выложите на один край каждого кусочка немного начинки. Заверните в рулетик. Приятного аппетита!
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