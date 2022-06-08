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Маринованные огурцы всего за 10 минут: рецепт, который сэкономит ваше время

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как замариновать огурцы за 10 минут Новость обновлена 08 июня 2022, 08:53
Как замариновать огурцы за 10 минут

Огурцы по этому рецепту получаются очень вкусными и хрустящими.

Огурцы — это один из самых популярных овощей, с которым можно делать "все что угодно". Их можно есть как в свежем виде, можно нарезать в салаты, они отлично подходят для консервации, а также их можно вкусно замариновать. И именно о таком рецепте — далее.

"Телеграф" рассказывает о максимально быстром рецепте маринованных огурцов, которые готовятся всего за 10 минут. Как приготовить хрустящие огурчики таким способом, пишет belnovosti.

Маринованные огурцы за 10 минут: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов;
  • пучок укропа;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 2 столовые ложки 6%-ного уксуса;
  • 3 столовые ложки растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Отрежьте носики и попки со всех огурцов, разрежьте пополам и каждую из полученных половинок разделите еще на четыре части.
  2. Нашинкуйте укроп, мелко порубите чеснок и отправляйте все это в миску. Всыпьте соль и сахар, добавьте уксус и растительное масло.
  3. Добавьте к смеси огурцы и тщательно все перемешайте, чтобы маринад попал на каждый кусочек.
  4. Маринованные огурцы можно есть сразу же, однако лучше отправить их еще на час в холодильник, так они будут только вкуснее.

Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете, и "малосолили" по рецепту Евгения Клопотенко.

Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.

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#Рецепт #Огурцы #Маринованые огурцы