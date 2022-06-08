Маринованные огурцы всего за 10 минут: рецепт, который сэкономит ваше время
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Огурцы по этому рецепту получаются очень вкусными и хрустящими.
Огурцы — это один из самых популярных овощей, с которым можно делать "все что угодно". Их можно есть как в свежем виде, можно нарезать в салаты, они отлично подходят для консервации, а также их можно вкусно замариновать. И именно о таком рецепте — далее.
"Телеграф" рассказывает о максимально быстром рецепте маринованных огурцов, которые готовятся всего за 10 минут. Как приготовить хрустящие огурчики таким способом, пишет belnovosti.
Маринованные огурцы за 10 минут: рецепт
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов;
- пучок укропа;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 2 столовые ложки 6%-ного уксуса;
- 3 столовые ложки растительного масла.
Способ приготовления:
- Отрежьте носики и попки со всех огурцов, разрежьте пополам и каждую из полученных половинок разделите еще на четыре части.
- Нашинкуйте укроп, мелко порубите чеснок и отправляйте все это в миску. Всыпьте соль и сахар, добавьте уксус и растительное масло.
- Добавьте к смеси огурцы и тщательно все перемешайте, чтобы маринад попал на каждый кусочек.
- Маринованные огурцы можно есть сразу же, однако лучше отправить их еще на час в холодильник, так они будут только вкуснее.
Ранее сообщалось, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и засаливали огурцы в пакете, и "малосолили" по рецепту Евгения Клопотенко.
Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.