Что делать, чтобы помидоры в банке не трескались: хитрость, с которой вы забудете об этой проблеме

Благодаря этим лайфхакам, у вас получится законсервировать целые помидорчики.

Вкусные и сочные томаты с баночки — потрясающее блюдо, которое любят многие. Однако при его "приготовлении" хозяйки часто сталкиваются с одной небольшой проблемой — при консервации плоды трескаются. Мы уже писали, как сделать так, чтобы банки с соленьями не взрывались, а теперь расскажем, что же делать, чтобы помидоры в банке оставались целыми.

Предотвратить эту неприятность можно, и при чем достаточно легко, главное знать следующие лайфхаки, пишет belnovosti. К примеру, в банку можно добавить листья дуба или хрена. Эти растения позволяют сохранить продукты от растрескиваний.

Лайфхаки, как засолить помидоры, чтобы они не треснули

От трещин защитить может одно простейшая процедура. Перед тем, как отправлять овощ в банку, ей нужно "пропотеть". Для этого на дно банок нужно залить горячий маринад, и оставить его на некоторое время.

Помимо этого, маринад/рассол нужно заливать и выливать с банок постепенно и в несколько этапов. Желательно, чтобы с каждым разом рассол был горячее предыдущего.

Еще один способ — это попрокаловать томаты перед консервацией. "Укол", который желательно делать зубочисткой, нужно произвести в месте, где находится плодоножка. Благодаря этому снизится напряжение пленки томатов. Отметим, что прокол должен быть достаточно глубоким.

Ранее "Телеграф" писал, что кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.