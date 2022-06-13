"Огурцы можно малосолить йодированной солью, все ок": рецепт от Клопотенко

Существуют рецепты, подходящие к любому летнему меню

В условиях дефицита каменной соли приготовить хрустящие малосольные огурчики можно с применением не только морской соли, но и йодированной.

Победитель пятого сезона проекта "МастерШеф", известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился быстрым рецептом хрустящих малосольных огурцов в Инстаграме.

"Огурцы можно малосолить йодированной солью, все ок. Вот прям берете огурцы, газировку, чеснок, чили, листики разные, йодированную соль и погнали", — пишет кулинар.

Как приготовить малосольные огурцы с йодированной солью

Ингредиенты (на банку 1,5 л):

1 кг маленьких огурцов

2 ст. л. йодированной соли (без горки)

10 г перца чили

800 мл столовой газированной воды

6 зубчиков чеснока

набор специй для консервации (листья вишни, смородины, листья хрена, соцветия укропа)

Приготовление:

Моем 1 кг маленьких огурчиков и выкладываем в большую миску. Заливаем холодной водой и оставляем на 20-30 минут. Моем зелень и нарезаем большими частями. Моем перец чили и нарезаем тонкими кружочками. Очищаем 6 зубчиков чеснока. Выкладываем на дно банки зелень, кружочки острого перца и зубчики чеснока. Сверху выкладываем огурцы. Пытайтесь сделать так, чтобы они лежали очень плотно и заняли всю банку. Высыпаем 2 ст. л. йодированной соли без горки и заливаем 800 мл столовой газировки комнатной температуры. Оставляем банку на несколько часов постоять, затем ставим в холодильник. Пробуем уже через 3-4 часа.

Ранее "Телеграф" сообщал, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и даже засаливали огурцы в пакете. Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись без соли при консервации овощей.