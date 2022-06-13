"Огурцы можно малосолить йодированной солью, все ок": рецепт от Клопотенко
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Существуют рецепты, подходящие к любому летнему меню
В условиях дефицита каменной соли приготовить хрустящие малосольные огурчики можно с применением не только морской соли, но и йодированной.
Победитель пятого сезона проекта "МастерШеф", известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился быстрым рецептом хрустящих малосольных огурцов в Инстаграме.
"Огурцы можно малосолить йодированной солью, все ок. Вот прям берете огурцы, газировку, чеснок, чили, листики разные, йодированную соль и погнали", — пишет кулинар.
Как приготовить малосольные огурцы с йодированной солью
Ингредиенты (на банку 1,5 л):
- 1 кг маленьких огурцов
- 2 ст. л. йодированной соли (без горки)
- 10 г перца чили
- 800 мл столовой газированной воды
- 6 зубчиков чеснока
- набор специй для консервации (листья вишни, смородины, листья хрена, соцветия укропа)
Приготовление:
- Моем 1 кг маленьких огурчиков и выкладываем в большую миску. Заливаем холодной водой и оставляем на 20-30 минут.
- Моем зелень и нарезаем большими частями.
- Моем перец чили и нарезаем тонкими кружочками. Очищаем 6 зубчиков чеснока.
- Выкладываем на дно банки зелень, кружочки острого перца и зубчики чеснока. Сверху выкладываем огурцы. Пытайтесь сделать так, чтобы они лежали очень плотно и заняли всю банку.
- Высыпаем 2 ст. л. йодированной соли без горки и заливаем 800 мл столовой газировки комнатной температуры. Оставляем банку на несколько часов постоять, затем ставим в холодильник. Пробуем уже через 3-4 часа.
Ранее "Телеграф" сообщал, как вкусно и не скучно мариновать огурцы: мы их мариновали и в кетчупе чили, и даже засаливали огурцы в пакете. Также ранее Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись без соли при консервации овощей.