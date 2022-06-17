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Напитки на зиму: удивительно легкий рецепт ягодно-фруктового компота

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Компот из ягод и фруктов - рецепт Новость обновлена 17 июня 2022, 18:09
Компот из ягод и фруктов - рецепт

Компот простой даже для начинающих

Сезон ягод и фруктов ворвался в нашу жизнь, поэтому пришла пора из всего этого изобилия делать вкусные заготовки на зиму. Хозяйки то и дело сейчас занимаются консервациями, делают варенья и компоты. Вряд ли кто-то будет спорить об их пользе, особенно если они были приготовлены в домашних условиях.

С рецептом, которым мы делимся в этом материале, сможет справиться даже начинающий. Понадобятся только ягоды, фрукты и сахарный песок (из расчета 100 гр на 1 л).

Как приготовить компот из ягод и фруктов

  1. Банки и крышки предварительно стерилизуем, фрукты и ягоды моем, где надо удаляем косточки. Сочетания и наличие ягод и фруктов на ваш вкус.
  2. Закладываем примерно 1/3 или чуть больше банки и заливаем кипятком. Льем осторожно в серединку банки.
  3. Прикрываем крышками, даем постоять минут 10. Затем жидкость сливаем в кастрюлю (ягоды остаются в банке), добавляем сахар, доводим до кипения, повторно заливаем в банки и закрываем.
  4. Переворачиваем и укутываем до остывания.

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#Напитки #Рецепты #Компоты