Напитки на зиму: удивительно легкий рецепт ягодно-фруктового компота

Компот простой даже для начинающих

Сезон ягод и фруктов ворвался в нашу жизнь, поэтому пришла пора из всего этого изобилия делать вкусные заготовки на зиму. Хозяйки то и дело сейчас занимаются консервациями, делают варенья и компоты. Вряд ли кто-то будет спорить об их пользе, особенно если они были приготовлены в домашних условиях.

С рецептом, которым мы делимся в этом материале, сможет справиться даже начинающий. Понадобятся только ягоды, фрукты и сахарный песок (из расчета 100 гр на 1 л).

Как приготовить компот из ягод и фруктов

Банки и крышки предварительно стерилизуем, фрукты и ягоды моем, где надо удаляем косточки. Сочетания и наличие ягод и фруктов на ваш вкус. Закладываем примерно 1/3 или чуть больше банки и заливаем кипятком. Льем осторожно в серединку банки. Прикрываем крышками, даем постоять минут 10. Затем жидкость сливаем в кастрюлю (ягоды остаются в банке), добавляем сахар, доводим до кипения, повторно заливаем в банки и закрываем. Переворачиваем и укутываем до остывания.

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