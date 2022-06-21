Маринованные огурцы, которые никогда не "взрываются": проверенный годами рецепт

Маринованные огурцы — одна из самых популярных овощной консервации на зиму.

Маринованные огурцы пользуются огромной популярностью среди всех домохозяек, поэтому в кладовках, подвалах или погребах многих можно увидеть различные консервации огурцов по всевозможных рецептах. Мы уже писали, как приготовить маринованные огурцы за 10 минут, а теперь рассказываем, как законсервировать огурчики так, чтобы их можно было хранить даже в квартире.

Овощи, замаринованные по этому рецепту, получаются вкусными, хрустящими и слегка сладковатыми, пишет belnovosti. Отмечается, что такие закатки никогда не "взрываются".

Маринованные огурцы: рецепт

Способ приготовления

5 кг огурцов помойте, отрежьте "хвостики", залейте водой и оставьте на 2 часа. Затем воду слейте.

На дно стерилизованных банок положите 1 веточку укропа, 2-3 зубчика чеснока, 1-2 колечка острого красного перца, 1 лавровый лист, 4-5 горошин черного перца, 4-5 горошин кориандра, и разложите огурцы.

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Все это залейте кипятком, и накройте прокипяченными крышками. После этого банки с огурцами оставьте в покое на 20 минут.

Затем слейте воду в кастрюлю или другую удобную посуду и поставьте ее на огонь. В жидкость добавьте соль, сахар, и доводите до кипения. После добавьте уксус и варите 1-2 минуты.

Отметим, что на один литр рассола требуется: 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 100 мл уксуса (9 %).

Кипящей жидкостью залейте огурцы, и в тот же момент закрутите крышками. Банки переверните, поставьте на полотенце, накройте одеялом и оставьте до остывания.

Напомним, существует несколько правил в выборе огурцов для консервации. Потому как не все сорта овощей подходят для маринования на зиму.

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