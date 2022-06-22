Лучше любого компота: легкий рецепт "Мохито" на зиму

Приготовить коктейль "Мохито" дома сможет даже начинающий кулинар

Если вы уже освоили приготовление ягодно-фруктового компота на зиму по простому рецепту, то попробуйте заготовить на период холодов и другой напиток – популярный коктейль "Мохито". Он придется по вкусу всей семье, при этом составляющие напитка просты и доступны каждому.

Как передает "Телеграф", рецептом напитка "Мохито" на зиму поделилась в своем Youtube фудблогерка Лилия Цвит. По ее словам, больше всего подходит к этому коктейлю крыжовник, но можно попробовать вкусы с другими фруктами и ягодами.

Ингредиенты на 1 банку 3 л:

крыжовник — 300 г (0,5 л банка)

сахар — 140 г

ванильный сахар — 16 г

лимон — 2 ломтика

мята — 2-3 веточки

Способ приготовления:

В трехлитровую банку насыпать 300 граммов хорошо промытого крыжовника. Добавить два ломтика лимона, 2-3 веточки мяты и залить все кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Затем воду из банки слить в кастрюлю. Добавить сахар, ванильный сахар. Перемешать, чтобы сахар растворился, и поставить вскипятить. Дальше горячий отвар налить в банку. Накрыть крышкой и закрутить. Переверните крышкой вниз и закутайте до застывания примерно на двое суток.

"Мохито" в домашних условиях готов! При употреблении напиток можно охладить и смешать с газировкой.

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