"Пальчики оближешь": самый лучший рецепт консервированных помидоров дольками

Очень простой рецепт вкусного угощенья на зиму

Рецептов консервированных помидоров существует множество, но у каждой семьи есть свои любимые рецепты. Томаты можно замариновать вместе с капустой или приготовить особый рецепт маринада, от которого помидоры становятся необыкновенными на вкус.

Рецепт, которым поделились в блоге о консервации zakatki_na_zimy, имеет название "Пальчики оближешь", и это вполне заслужено. Предлагаем приготовить вам маринованные помидоры дольками, которые этой зимой точно порадуют домочадцев и друзей за праздничным столом.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

Помидоры — 650-750 г

Лук репчатый — 1-2 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Гвоздика — 1-3 шт.

Перец черный горошком — 10 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Для рассола (на 1 л воды):

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

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Приготовление:

Лук нарезаем кольцами, укладываем на дно стерилизованной банки вместе с засолочным сбором. Заливаем растительное масло. Помидоры перебираем, моем. Нарезаем дольками. Укладываем в банки. Готовим горячий рассол. Заливаем банки рассолом по плечики. Стерилизуем 15 минут.

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