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"Пальчики оближешь": самый лучший рецепт консервированных помидоров дольками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Маринованные помидоры на зиму дольками Новость обновлена 23 июня 2022, 09:33
Маринованные помидоры на зиму дольками

Очень простой рецепт вкусного угощенья на зиму

Рецептов консервированных помидоров существует множество, но у каждой семьи есть свои любимые рецепты. Томаты можно замариновать вместе с капустой или приготовить особый рецепт маринада, от которого помидоры становятся необыкновенными на вкус.

Рецепт, которым поделились в блоге о консервации zakatki_na_zimy, имеет название "Пальчики оближешь", и это вполне заслужено. Предлагаем приготовить вам маринованные помидоры дольками, которые этой зимой точно порадуют домочадцев и друзей за праздничным столом.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

  • Помидоры — 650-750 г
  • Лук репчатый — 1-2 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Гвоздика — 1-3 шт.
  • Перец черный горошком — 10 шт.
  • Растительное масло — 1 ст. л.

Для рассола (на 1 л воды):

  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Лук нарезаем кольцами, укладываем на дно стерилизованной банки вместе с засолочным сбором.
  2. Заливаем растительное масло.
  3. Помидоры перебираем, моем. Нарезаем дольками. Укладываем в банки.
  4. Готовим горячий рассол. Заливаем банки рассолом по плечики. Стерилизуем 15 минут.

Ранее "Телеграф" объяснял, как засолить помидоры, чтобы они не трескались.

Теги:
#Помидоры #Рецепты #Консервация