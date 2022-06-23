"Пальчики оближешь": самый лучший рецепт консервированных помидоров дольками
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Очень простой рецепт вкусного угощенья на зиму
Рецептов консервированных помидоров существует множество, но у каждой семьи есть свои любимые рецепты. Томаты можно замариновать вместе с капустой или приготовить особый рецепт маринада, от которого помидоры становятся необыкновенными на вкус.
Рецепт, которым поделились в блоге о консервации zakatki_na_zimy, имеет название "Пальчики оближешь", и это вполне заслужено. Предлагаем приготовить вам маринованные помидоры дольками, которые этой зимой точно порадуют домочадцев и друзей за праздничным столом.
Ингредиенты (на 1 литровую банку):
- Помидоры — 650-750 г
- Лук репчатый — 1-2 шт.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Гвоздика — 1-3 шт.
- Перец черный горошком — 10 шт.
- Растительное масло — 1 ст. л.
Для рассола (на 1 л воды):
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
Приготовление:
- Лук нарезаем кольцами, укладываем на дно стерилизованной банки вместе с засолочным сбором.
- Заливаем растительное масло.
- Помидоры перебираем, моем. Нарезаем дольками. Укладываем в банки.
- Готовим горячий рассол. Заливаем банки рассолом по плечики. Стерилизуем 15 минут.
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