Для летнего теплого настроения: рецепт вкуснейшего компота из черешни на зиму

Таким же образом можно приготовить компот из вишни, клубники, смородины, абрикос, сливы, крыжовника, кизила, винограда и айвы.

Лето — это сезон консерваций, и не только различных солений, типа маринованных огурцов. Не стоит забывать, что летом природа одаривает нас различными ягодами, из которых можно приготовить ягодно-фруктовые компоты. К примеру из черешни.

Рецептом очень вкусного, ароматного компота, который обязательно порадует вас холодной зимой, поделилась кулинарный блогер Лариса Валериевна. Кулинар отмечает, что баночка такого напитка вернет вас в лето даже в самую морозную зиму.

Компот из черешни: рецепт

Ингредиенты:

Черешня

Лимон

Апельсин

Сахар

Способ приготовление:

Банки тщательно выпойте и высушите. Черешню предварительно замочите в ледяной воде на минимум 3 часа, чтобы "выгнать" всех червячков. В банку на 1/3 разложите черешню, и добавьте по 1 кружочку очищенных от кожуры лимона и апельсина. После в банки насыпьте примерно по 150-180 гр сахара. Залейте крутым кипятком и сразу закрутите. Банки переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом до полного остывания.

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