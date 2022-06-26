Маринованные баклажаны по-быстрому: получается с первого раза даже у неопытной хозяйки

Изумительные баклажаны и отличный вкус

Из простого, но полезного баклажана выходят очень вкусные блюда, особенно пользуются большой популярностью рулетики из синеньких.

Простым рецептом маринованных баклажанов поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Блюдо получится невероятно вкусным, а насладится вкусом вы сможете очень быстро.

Ингредиенты:

баклажаны небольшие — 5 шт.

перец болгарский — 3 шт.

лук среднего размера — 3 шт.

уксус — 125 мл

растительное масло — 60 мл

вода для приготовления рассола — 500 мл

чеснок — 8 зубчиков

соль — 1 ст. л. с горкой

зелень петрушки

Приготовление:

Баклажаны моем, срезаем листики и провариваем в течение 5 минут, после чего остужаем и нарезаем кольцами толщиной около 1,5 см. Мелко рубим зелень. Нарезаем лук кольцами. Чеснок пропускаем через пресс. Перец разрезаем пополам, удаляем семена и нарезаем полукольцами. Готовим маринад: соединяем в одной посуде воду, растительное масло, уксус и соль. Ставим на огонь и доводим до кипения, после чего остужаем. На дно кастрюли или емкости, в которой будут мариноваться синенькие, укладываем болгарский перец, затем лук кольцами, баклажаны. Смазываем чесноком и посыпаем зеленью каждый кусочек баклажана. Повторяем слои, пока не закончатся баклажаны. Заливаем емкость рассолом и убираем в холодильник на 15-20 минут. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пикантных баклажанов по-корейски — понравятся всем.