Маринованные баклажаны по-быстрому: получается с первого раза даже у неопытной хозяйки
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Изумительные баклажаны и отличный вкус
Из простого, но полезного баклажана выходят очень вкусные блюда, особенно пользуются большой популярностью рулетики из синеньких.
Простым рецептом маринованных баклажанов поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Блюдо получится невероятно вкусным, а насладится вкусом вы сможете очень быстро.
Ингредиенты:
- баклажаны небольшие — 5 шт.
- перец болгарский — 3 шт.
- лук среднего размера — 3 шт.
- уксус — 125 мл
- растительное масло — 60 мл
- вода для приготовления рассола — 500 мл
- чеснок — 8 зубчиков
- соль — 1 ст. л. с горкой
- зелень петрушки
Приготовление:
- Баклажаны моем, срезаем листики и провариваем в течение 5 минут, после чего остужаем и нарезаем кольцами толщиной около 1,5 см.
- Мелко рубим зелень. Нарезаем лук кольцами. Чеснок пропускаем через пресс. Перец разрезаем пополам, удаляем семена и нарезаем полукольцами.
- Готовим маринад: соединяем в одной посуде воду, растительное масло, уксус и соль. Ставим на огонь и доводим до кипения, после чего остужаем.
- На дно кастрюли или емкости, в которой будут мариноваться синенькие, укладываем болгарский перец, затем лук кольцами, баклажаны.
- Смазываем чесноком и посыпаем зеленью каждый кусочек баклажана.
- Повторяем слои, пока не закончатся баклажаны. Заливаем емкость рассолом и убираем в холодильник на 15-20 минут. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пикантных баклажанов по-корейски — понравятся всем.