Рецепт маринованных персиков на зиму: получается вкуснее и полезнее, чем из магазина

Маринованные персики в сиропе станут вашим любимым лакомством

Заготовить фрукты на зиму можно не только в виде компота, варенья и домашнего джема. К примеру, персики можно законсервировать самостоятельно, а не покупать готовую "закрывашку" в магазине. Домашнее лакомство не только сэкономит средства, а и наверняка будет полезным, ведь вы используете только натуральные ингредиенты.

Как передает "Телеграф", рецептом маринованных персиков половинками на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. Чтобы ознакомиться с процессом приготовления на видео, доскролльте до конца страницы.

Ингредиенты на 6 банок по 0,75 л:

персики – 2 кг (лучше выбирать твердые и неперезревшие плоды)

Маринад (на это количество персиков нужна двойная порция):

вода – 1 л

сахар – 400 г

лимонная кислота – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Очистить персики от косточек. Заложить плотно половинки персиков в банки. Перейдите к приготовлению сиропа. Для этого нужно налить воду в кастрюлю, добавить сахар и лимонную кислоту. Смесь должна закипеть, а сахар раствориться. Залить персики горячим сиропом. Накрыть банки чистыми крышками. Поставить стерилизовать на 10 минут с момента закипания. Для этого застелите на дно кастрюли чистую ткань, налейте воду, поместите банки. Простерилизованные банки герметично закрутить. Обернуть одеялом и оставить в таком виде на сутки.

Добавим, что консервированные персики можно добавлять к любому виду выпечки или употреблять прямо из банки.

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