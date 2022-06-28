Рецепт маринованных персиков на зиму: получается вкуснее и полезнее, чем из магазина
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Маринованные персики в сиропе станут вашим любимым лакомством
Заготовить фрукты на зиму можно не только в виде компота, варенья и домашнего джема. К примеру, персики можно законсервировать самостоятельно, а не покупать готовую "закрывашку" в магазине. Домашнее лакомство не только сэкономит средства, а и наверняка будет полезным, ведь вы используете только натуральные ингредиенты.
Как передает "Телеграф", рецептом маринованных персиков половинками на зиму поделилась фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. Чтобы ознакомиться с процессом приготовления на видео, доскролльте до конца страницы.
Ингредиенты на 6 банок по 0,75 л:
- персики – 2 кг (лучше выбирать твердые и неперезревшие плоды)
Маринад (на это количество персиков нужна двойная порция):
- вода – 1 л
- сахар – 400 г
- лимонная кислота – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Очистить персики от косточек.
- Заложить плотно половинки персиков в банки.
- Перейдите к приготовлению сиропа. Для этого нужно налить воду в кастрюлю, добавить сахар и лимонную кислоту. Смесь должна закипеть, а сахар раствориться.
- Залить персики горячим сиропом.
- Накрыть банки чистыми крышками. Поставить стерилизовать на 10 минут с момента закипания. Для этого застелите на дно кастрюли чистую ткань, налейте воду, поместите банки.
- Простерилизованные банки герметично закрутить. Обернуть одеялом и оставить в таком виде на сутки.
Добавим, что консервированные персики можно добавлять к любому виду выпечки или употреблять прямо из банки.
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных баклажанов, на который уйдет минимум времени. А также мы писали, как приготовить на зиму домашний кетчуп.