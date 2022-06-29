Как приготовить пикантную аджику на зиму: секрет в необычном ингредиенте (видео)

Слива придаст соусу кисло-сладкий вкус

Заготовить на зиму можно аджику, которую не нужно варить, или же законсервировать соус более традиционным способом. Пикантности добавит слива: если вы добавите ее в аджику, то получите кисло-сладкий и густой соус.

Как сообщает "Телеграф", рецептом аджики из сливы на зиму делится фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. С пошаговым процессом приготовления можно ознакомиться на видео (для этого долистайте до конца страницы).

Ингредиенты на 5 банок по 0,5 л:

сливы — 2 кг

сахар — 1 ст.

соль — 2 ст.л.

томатная паста — 250 г

чеснок — 100 г

перец чили — 2-3 шт.

хмели-сунели — 10 г

Способ приготовления:

Сливы помыть, очистить от косточек. Перемолоть. Добавить сахар и соль, варить 40 минут. Добавить выжатый чеснок, томатную пасту, меленую паприку. Варить, помешивая, еще 20 минут. В конце добавить приправу. Набрать соус в банки и стерилизовать в течение 10 минут.

Такая аджика идеально сочетается с мясом или макаронами. А специи придают соусу невероятный аромат. Что немаловажно, в рецепте нет ни растительного масла, ни уксуса.

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