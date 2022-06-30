"Тещин язык" из баклажанов: рецепт блюда, которое порадует вас этой зимой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 6
Получается 6 литровых банок вкуснейшей холодной закуски
Салаты из баклажанов славятся своей остротой. Предлагаемый консервированный салат "Тещин язык" из этих полезных овощей хозяйки заготавливают на зиму, чтобы в праздничный день украсить стол и угостить дорогих гостей.
Рецепт блюда на зиму достаточно требователен, но не сложен, как в приготовлении, так и по ингредиентам. Как приготовить, рассказали в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 6 кг
- Красный сладкий перец — 2 кг
- Горький перец — 2 шт
- Чеснок — 200 г
- Сахар — 1 стакан
- Уксус 6% — 1 стакан
- Растительное масло (для жарки и для заливки) — 1-1,5 л
- Соль
Способ приготовления:
- Баклажаны моем, нарезаем вдоль пластинки толщиной 0,5 -1 см формой, как нарезается свиной язык. Засыпаем солью, перемешиваем и даем постоять 2 часа.
- Жарим баклажаны с обеих сторон на растительном масле на среднем огне.
- Готовим заливку: красный перец, горький перец, чеснок пропускаем через мясорубку. Добавляем 1 стакан сахара, 1 стакан уксуса 9%, 1 стакан растительного масла, 1 ч. л. соли. Все перемешиваем.
- В подготовленные банки укладываем слоями баклажаны, заливая смесью. Слегка придавливаем при закладке, чтобы выпустить лишний воздух.
- Литровые и полулитровые банки стерилизуем 40 минут. Затем сразу закатываем.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пикантных баклажанов по-корейски — понравятся всем.