"Тещин язык" из баклажанов: рецепт блюда, которое порадует вас этой зимой

Получается 6 литровых банок вкуснейшей холодной закуски

Салаты из баклажанов славятся своей остротой. Предлагаемый консервированный салат "Тещин язык" из этих полезных овощей хозяйки заготавливают на зиму, чтобы в праздничный день украсить стол и угостить дорогих гостей.

Рецепт блюда на зиму достаточно требователен, но не сложен, как в приготовлении, так и по ингредиентам. Как приготовить, рассказали в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме.

Ингредиенты:

Баклажаны — 6 кг

Красный сладкий перец — 2 кг

Горький перец — 2 шт

Чеснок — 200 г

Сахар — 1 стакан

Уксус 6% — 1 стакан

Растительное масло (для жарки и для заливки) — 1-1,5 л

Соль

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Способ приготовления:

Баклажаны моем, нарезаем вдоль пластинки толщиной 0,5 -1 см формой, как нарезается свиной язык. Засыпаем солью, перемешиваем и даем постоять 2 часа. Жарим баклажаны с обеих сторон на растительном масле на среднем огне. Готовим заливку: красный перец, горький перец, чеснок пропускаем через мясорубку. Добавляем 1 стакан сахара, 1 стакан уксуса 9%, 1 стакан растительного масла, 1 ч. л. соли. Все перемешиваем. В подготовленные банки укладываем слоями баклажаны, заливая смесью. Слегка придавливаем при закладке, чтобы выпустить лишний воздух. Литровые и полулитровые банки стерилизуем 40 минут. Затем сразу закатываем.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пикантных баклажанов по-корейски — понравятся всем.