Такая закуска подойдет даже к праздничному столу: рецепт кабачков на зиму (видео)

Приготовить вкусную и сочную закуску из кабачков очень просто

На зиму можно не только замариновать кабачки традиционным способом, а и приготовить из них оригинальную закуску. Рулетики из кабачков неверотяно вкусны и выглядят великолепно. Такую закуску нестыдно и на праздничный стол подать! Приготовить маринованные кабачки в виде рулетиков совсем не сложно.

Как сообщает "Телеграф", рецептом маринованных кабачков рулетиками на зиму делится фудблогерка Лилия Цвит на своем канале в Youtube. По ее словам, это настоящий домашний деликатес из простых и доступных продуктов, яркий и красивый, как летний день. С пошаговым процессом приготовления можно ознакомиться на видео (для этого долистайте до конца страницы).

Ингредиенты на 1 банку объемом 0,5 л:

молодой кабачок — 1 шт.

перец болгарский — 1 шт.

морковь — 1 шт.

укроп — 1 соцветие

чеснок — 2 зубчика

перец душистый. — 5 шт.

лавровый лист — 1 шт.

соль — 1 ч.л.

сахар — 1 ч.л.

уксус -1 ст.л.

Способ приготовления:

Болгарский перец, морковь порезать соломкой. Кабачки нарезать тонкими полосками с помощью ручной овощерезки. Положить в банку соцветия укропа, чеснок, душистый перец, лавровый лист. Положить по кусочку перца и моркови в полоску кабачка и закрутить рулетиком. Плотно заполнить такими рулетиками банку. Добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Накрыть крышками и стерилизовать в течение 10 минут. После стерилизации герметично закрутить. Перевернуть и обернуть тканью, оставить на сутки.

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