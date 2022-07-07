Как приготовить шикарный торт без выпечки: суперлегкий рецепт (видео)
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Приготовить тирамису с клубникой просто, но выглядеть торт будет очень эффектно
Если вы ждете гостей и не знаете как без лишних хлопот приготовить десерт – то вариант торта тирамису для вас. Его можно сделать с клубникой, которая, к слову, подойдет и для другого легкого летнего десерта. Самое главное преимущество тирамису в том, что этот торт готовится без выпечки.
Как пишет "Телеграф", рецептом клубничного тирамису поделилась фудблогерка Маричка Репецкая в Instagram. Десерт получается легким, воздушным и невероятно вкусным. К тому, с помощью ягод удается сделать шикарный декор.
Ингредиенты на форму с параметрами 21 на 29 см:
- 600 г клубники (400 г на пропитку, 200 -на украшение)
- 200 г печенья "Савоярди"
- 3 ст. л. сахара
- 250 мл сливок жирностью 33 %
- 75 г сахарной пудры
- 250 г сыра маскарпоне
Способ приготовления:
- К 400 г клубники добавить сахар и взбить блендером.
- Взбить сливки, чтобы они загустели. Добавить сахарную пудру, взбить. Добавить сыр маскарпоне и взбить массу до однородности.
- Печенье смочить в клубнике и выложить в форму. Затем — слой крема, после — снова печенье с клубникой и кремом.
- Украсить клубникой и поставить в холодильник на несколько часов.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного торта, рецепт которого не предполагает сахар и муку.