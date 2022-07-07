Как приготовить шикарный торт без выпечки: суперлегкий рецепт (видео)

Приготовить тирамису с клубникой просто, но выглядеть торт будет очень эффектно

Если вы ждете гостей и не знаете как без лишних хлопот приготовить десерт – то вариант торта тирамису для вас. Его можно сделать с клубникой, которая, к слову, подойдет и для другого легкого летнего десерта. Самое главное преимущество тирамису в том, что этот торт готовится без выпечки.

Как пишет "Телеграф", рецептом клубничного тирамису поделилась фудблогерка Маричка Репецкая в Instagram. Десерт получается легким, воздушным и невероятно вкусным. К тому, с помощью ягод удается сделать шикарный декор.

Ингредиенты на форму с параметрами 21 на 29 см:

600 г клубники (400 г на пропитку, 200 -на украшение)

200 г печенья "Савоярди"

3 ст. л. сахара

250 мл сливок жирностью 33 %

75 г сахарной пудры

250 г сыра маскарпоне

Способ приготовления:

К 400 г клубники добавить сахар и взбить блендером. Взбить сливки, чтобы они загустели. Добавить сахарную пудру, взбить. Добавить сыр маскарпоне и взбить массу до однородности. Печенье смочить в клубнике и выложить в форму. Затем — слой крема, после — снова печенье с клубникой и кремом. Украсить клубникой и поставить в холодильник на несколько часов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного торта, рецепт которого не предполагает сахар и муку.