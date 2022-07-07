Как закрыть огурцы на зиму, чтобы у них была хрустящая корочка: отменный рецепт (видео)
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Этот рецепт огурцов освоит даже новичок в "закрывашках"
Сезон зимних заготовок продолжается. Одни из самых распространённых овощей, которые мы закрываем на зиму – это огурцы. Чаще всего их маринуют: это может быть как классический рецепт, так и "закрутка" из огурцов с куркумой, к примеру. Чтобы огурцы хрустели, перед консервацией их необходимо подержать в воде пару часов.
Как пишет "Телеграф", рецептом маринованных огурцов на зиму делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". Овощи, приготовленные таким способом, получаются очень вкусными и хрустящими. По словам кулинара, хрустящие маринованные огурчики зимой – настоящее лето в банке!
Ингредиенты на одну литровую банку:
- Огурцы – 500 г
- Сахар – 1 ст. л. с горкой
- Соль – 1 ст. л. с горкой
- Вода – 500 мл
- Уксус – 2 ст. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Душистый перец — 3 горошка
- Хрен
- Укроп
- Лавровый лист
Способ приготовления:
- Огурцы небольшого размера залить прохладной водой и оставить замачиваться на 2 часа. Через два часа слить воду, а огурцы хорошо помыть. Насухо протереть овощи, отрезать носики и хвостики.
- На дно банки выложить листья хрена, чеснок, перец горошком, зонтик укропа и лавровый лист.
- Огурцы выложить как можно плотнее. Залить полные банки крутым кипятком, накрыть крышкой и дать огурцам постоять 10-15 минут. Залить огурцы дважды. На третий раз — залить маринадом.
- Чтобы приготовить маринад, нужно аккуратно слить воду из банок в кастрюлю. Добавить сахар и соль. Перемешать и закипятить. После того, как маринад закипел, снять с огня и добавить уксус. Залить огурцы маринадом к краям горлышка, хорошо закрутить крышкой. Положить банки с огурцами под одеяло, чтобы постепенно остывали.
Ранее "Телеграф" делился быстрым рецептом кабачковой икры на зиму. Она получается намного вкуснее, чем магазинная.