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Как закрыть огурцы на зиму, чтобы у них была хрустящая корочка: отменный рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Без вкусных маринованных огурцов зимой не обойтись
Без вкусных маринованных огурцов зимой не обойтись

Этот рецепт огурцов освоит даже новичок в "закрывашках"

Сезон зимних заготовок продолжается. Одни из самых распространённых овощей, которые мы закрываем на зиму – это огурцы. Чаще всего их маринуют: это может быть как классический рецепт, так и "закрутка" из огурцов с куркумой, к примеру. Чтобы огурцы хрустели, перед консервацией их необходимо подержать в воде пару часов.

Как пишет "Телеграф", рецептом маринованных огурцов на зиму делится кулинарный Youtube-канал "Смачна їжа". Овощи, приготовленные таким способом, получаются очень вкусными и хрустящими. По словам кулинара, хрустящие маринованные огурчики зимой – настоящее лето в банке!

Ингредиенты на одну литровую банку:

  • Огурцы – 500 г
  • Сахар – 1 ст. л. с горкой
  • Соль – 1 ст. л. с горкой
  • Вода – 500 мл
  • Уксус – 2 ст. л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Душистый перец — 3 горошка
  • Хрен
  • Укроп
  • Лавровый лист

Способ приготовления:

  1. Огурцы небольшого размера залить прохладной водой и оставить замачиваться на 2 часа. Через два часа слить воду, а огурцы хорошо помыть. Насухо протереть овощи, отрезать носики и хвостики.
  2. На дно банки выложить листья хрена, чеснок, перец горошком, зонтик укропа и лавровый лист.
  3. Огурцы выложить как можно плотнее. Залить полные банки крутым кипятком, накрыть крышкой и дать огурцам постоять 10-15 минут. Залить огурцы дважды. На третий раз — залить маринадом.
  4. Чтобы приготовить маринад, нужно аккуратно слить воду из банок в кастрюлю. Добавить сахар и соль. Перемешать и закипятить. После того, как маринад закипел, снять с огня и добавить уксус. Залить огурцы маринадом к краям горлышка, хорошо закрутить крышкой. Положить банки с огурцами под одеяло, чтобы постепенно остывали.

Ранее "Телеграф" делился быстрым рецептом кабачковой икры на зиму. Она получается намного вкуснее, чем магазинная.

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#Рецепт #Огурцы #Консервация